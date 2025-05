Como documentário da Netflix mostra que Vini Jr é o anti Neymar

"Baila, Vini" mostra como essa questão afetou o jogador e sua família e revela os bastidores que culminaram na decisão de Vini Jr. de não aceitar calado a discriminação que sofreu. Essa postura combativa reverberou no mundo do esporte e a discussão extrapolou os campos, fazendo com o que o atleta se tornasse exemplo de como usar as redes sociais de modo eficaz para se posicionar e construir a própria imagem. Graças a esse comportamento, Vini Jr. conquistou o que poucos atletas alcançaram aos 24 anos: respeito e admiração que ultrapassam a performance esportiva.

Bandeira em homenagem a Vinícius Júnior no clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Apesar de mostrar os altos e baixos da trajetória de Vini Jr., o documentário acerta ao nunca vitimizá-lo e ao optar por não explorar o caminho mais fácil para narrar a história do jogador: a do menino de periferia que conquistou o mundo por causa do dom de jogar bola. A jornada do herói que Vini Jr. empreende no filme está mais ligada a superação de seus próprios medos e inseguranças para se firmar no Real Madrid do que com o contexto que ele nasceu.

Toda a ação se desenrola a partir do momento que ele já estourou como jogador. Não há sensacionalismo. A dinâmica familiar de Vini Jr. é retratada, mas sem esmiuçar como a ascensão do jogador modificou a vida de todos. Os parentes e os amigos de Vini Jr. aparecem sempre como a base para que o jogador esteja sempre com os pés no chão.

Outro ponto alto de "Baila, Vini" são os depoimentos. O filme conta com entrevistas com jogadores como Jude Bellingham e Toni Kroos, que ajudam a traçar um perfil da tenacidade e do profissionalismo do craque brasileiro. Pelos relatos que os companheiros fazem de Vini Jr. e por tudo aquilo que ele mostra no filme, fica claro que não há espaço para o oba-oba, nem para festanças regadas a álcool e sexo na rotina de Vini Jr.

"Baila, Vini" é um projeto que vai agradar em cheio os fãs do jogador, mas que consegue dialogar com qualquer espectador que aprecia uma boa história e que se empolga ao ver um personagem carismático em tela como Vini Jr.