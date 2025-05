Nova programação mostra que SBT está mais perdido do que nunca

Christina Rocha comandará o retorno do Casos de Família no SBT Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Entre as apostas que realmente podem ser consideradas novidades está o Alô Você, que Luiz Bacci comanda a partir da próxima segunda-feira, às 11h. O apresentador tem carisma e sabe se comunicar com o povão e, dependendo do conteúdo do Alô Você, ele pode roubar uma parcela da audiência do Balanço Geral, da Record. Essa migração de público, entretanto, não deve ser imediata. O SBT precisa ter calma e esperar o programa acontecer. Afinal, televisão é hábito.

Outra novidade é o lançamento de um dorama "Meu Amor das Estrelas", que estreia dia 2 de junho, na faixa das 16h45. Popular no streaming, as novelas coreanas têm um forte apelo com adolescentes e com um público mais velho, justamente a faixa etária que está disponível para sintonizar a TV aberta no período da tarde. O SBT pode marcar golaço ao apostar nesse filão.

Essa nova grade do SBT nos passa a sensação que a emissora está mais perdida do que nunca. Eles querem retomar os tempos áureos através de atrações que não dialogam mais com os espectadores de hoje e não conseguem traçar uma estratégia para que, de fato, o canal mantenha sua essência popular, mas atraia não só o público que deixou de sintonizar o SBT bem como aquelas pessoas que não costumavam a emissora. A crise no SBT não é só de audiência, é criativa também.