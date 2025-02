Sofrível, atuação de Selena Gomez é o menor dos desastres de 'Emilia Pérez'

Em 2013, diante das críticas que a novela "Salve Jorge" sofria por causa das inverossimilhanças e da falta de lógica da trama, a autora Glória Perez, responsável pelo folhetim, se defendeu no antigo Twitter: "Pobre de quem não consegue voar!"

Para aguentar as quase duas horas e meia do filme "Emilia Pérez" é preciso saber voar e muito. Com uma premissa bem original embalada numa linguagem que mistura musical e drama, o filme abusa da boa vontade do espectador para contar a saga de um narcotraficante mexicano que forja a própria morte para passar por uma transição de gênero e que, após se tornar mulher, opta por empreender um trabalho social e ajudar as vítimas da violência que ela mesmo criou quando ainda era um homem.

É louvável que existam propostas ousadas como "Emilia Pérez" num momento em que o audiovisual parece estar preso em remakes, reboots, sequels e adaptações de propriedades intelectuais, como livros, HQs e games. Apesar de esteticamente ter suas qualidades, "Emilia Pérez" é um musical com canções ruins, que pouco ajudam o desenrolar da trama, e é um drama, que não se aprofunda nos dilemas de seus personagens. Em "Emilia Pérez", a transgeneridade é visto como algo meramente estético, o México é retratado apenas como um celeiro de violência, a motivação da personagem de Zoe Saldaña, que conduz boa parte da narrativa, não é clara...