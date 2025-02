Carnaval de luxo: camarotes têm de spa à boate com ingresso de até R$ 5.990

Camarote do King

Dividido em três andares, o Camarote do King tem em seu espaço boate, spa, salão de beleza, barbearia, chapelaria, além de cinco bares que permitem que o folião beba à vontade. Os ingressos variam de R$ 1.650 a R$ 2.850.

Camarote Mar

Com espaço beauty para as pessoas se maquiarem e com ingressos que custam a partir de R$ 2.790, o Camarote Mar terá estações gastronômicas abastecidas por insumos frescos de produtores locais do Mercado Municipal de Niterói e contará com shows de Alexandre Pires, Monobloco, Péricles, Dennis e Belo.

N°1

Com ingressos a partir R$ 3.400 (feminino) e R$ 4.100 (masculino), que garantem open bar e comida a noite inteira, o N°1 é um dos espaços mais tradicionais da Sapucaí. Neste ano, o camarote terá performances de Xande de Pilares, MC Daniel, Vintage Culture, Felipe Amorim, Xand Avião, Pedro Sampaio, Nattan, João Gomes e Grupo Revelação. Com um dia de desfile a mais, o N°1 apostará no funk carioca para animar a noite terça-feira. Tati Quebra Barraco, MC Leozinho e Buchecha comandarão os shows da última noite das apresentações das escolas de samba do grupo especial.