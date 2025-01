TV mudou, e Fred Bruno é a cara e o frescor dessa mudança no Globo Esporte

A TV ainda bate cabeça para entender a melhor maneira de aproveitar fenômenos das redes sociais em sua programação. Seja como atores ou como apresentadores, os influencers se tornaram uma espécie de mal necessário dos canais, que tentam usar a popularidade dessas personalidades para atrair uma audiência mais jovem e chamar a atenção do mercado publicitário, que conhece bem a força dos criadores de conteúdo.

Nessa jornada de integração entre TV linear e redes sociais, a Globo é a emissora que aposta mais alto em nomes oriundos das plataformas digitais e, por essa razão, coleciona experiências de resultados duvidosos, como foram os casos de Jade Picon na novela "Travessia" e dos influenciadores que passaram vergonha ao assumir as reportagens da cobertura dos desfiles de escola de samba no Carnaval de 2024.

A escolha de Fred Bruno para ser o novo âncora do Globo Esporte faz parte desse esforço da Globo de pescar na internet talentos que tenham condições e expertise de dialogar com um público que vive conectado, mas que tenham estofo para agradar uma audiência mais conservadora. Não seria exagero afirmar a era dos jornalistas influencers com Fred Bruno na apresentação do noticiário esportivo mais visto do Brasil.