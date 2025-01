'Sujos e suados': atriz de 'Hoje é Dia de Maria' sobre atuar com Montenegro

Quais suas principais lembranças dos bastidores de "Hoje é Dia de Maria"?

Lembro que, antes das gravações, eles me trouxeram para São Paulo, onde eu fiquei uns três meses estudando música e fazendo outras aulas para conhecer melhor o texto. A Globo foi muito cuidadosa comigo. Eu não tinha uma noção exata do tamanho da Fernanda Montenegro, do Rodrigo Santoro ou da Letícia Sabatella, com quem eu contracenei na minissérie. Todos se tratavam de maneira igual. Era todo mundo descalço, sujo, suando durante os ensaios. Eu lembro que as gravações eram muito cansativas, porque filmamos tudo com uma única câmera. A Fernanda Montenegro até me falou: "Se você quiser ser atriz, precisa aprender a esperar, porque a gente passa metade da carreira esperando." Eu ficava exausta, mas não queria ir embora do estúdio de jeito nenhum.

Como foi ser indicada ao Emmy Internacional sendo tão jovem?

Eu não tinha a noção exata da importância dessa indicação. Lembro que quando fui a Nova York para a premiação, torci para que nevasse porque queria ver neve. No dia da cerimônia, eu queria muito ir ao banheiro fazer xixi, mas minha mãe não deixou com medo que eu perdesse o anúncio da minha categoria. Quando saiu o resultado e eu não ganhei, ela também não me deixou ir ao banheiro para não parecer que eu tinha saído para chorar porque perdi.

Gabi (Carolina Oliveira) foi criada pela mãe preconceituosa Angélica, em 'Paginas da Vida' Imagem: divulgação

Logo após "Hoje é Dia de Maria", você foi escalada para "Páginas da Vida" em que vivia uma garota racista. Recentemente, viralizou uma cena em que o personagem do Paulo Cesar Grande esfrega uma fatia de pão com manteiga após sua personagem discriminar a personagem da Elisa Lucinda. Como foi falar de racismo numa época em que o assunto não estava tão em voga?

Fazer "Páginas da Vida" foi estranho no início, porque as pessoas me amavam por conta de "Hoje é Dia de Maria" e passaram a me odiar por causa de "Páginas da Vida". Quando fui escalada para fazer a Gabi, a direção me falou que a minha trama ia abordar uma questão que poderia ajudar muita gente, mas não deram tantos detalhes. Durante a novela, eu fui ao banco com minha mãe uma vez e uma senhora puxou minha orelha dizendo que não poderia ser racista. Minha mãe teve que intervir para eu não apanhar. Eu me sentia mal depois de fazer as cenas em que era malvada.

Sobre essa cena que viralizou, eu lembro que o Jayme Monjardim que nos dirigiu e ele falou pro Paulo César: "Vai na fé. Não é para ter dó da Carol. Esfrega o pão com vontade." Eu não me machuquei na cena, mas depois disso eu nunca mais comi manteiga na vida.

Muitas estrelas mirins dizem que, quando crescem, as oportunidades de trabalho na TV diminuem. Isso aconteceu com você?

Eu acho que consegui fazer tudo que queria. Sempre trabalhei, mas claro que, quando você cresce, há menos papéis, porque tem mais atores adultos. Eu trabalhei pra caramba enquanto morei no Brasil. Não posso reclamar.