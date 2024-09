Elenco insosso e treta forçada: Raquel Brito tirará A Fazenda da mesmice?

Logo na estreia, o elenco se mostrou apático e, diante de tantos rostos harmonizados, foi difícil de reconhecer o mínimo de personalidade entre os participantes. Até rolou um arranca-rabo entre Gilsão, o tal suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, com Yuri Bonotto, que dizem que ficou conhecido por ser o bombeiro do Programa da Eliana, no SBT. Mas a treta foi tão sem sentido que pareceu calculada para chamar a atenção. Para piorar, ainda foi difícil de compreender a discussão entre os dois peões por conta da dicção de Gilsão, que se quiser seguir uma carreira como influenciador precisa exercitar a articulação da boca com a mesma ênfase com que trabalha os músculos do corpo.

Nesse cenário um tanto artificial, um nome pode movimentar a 16ª temporada de A Fazenda e trazer um pouco de espontaneidade para o reality show: Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24. A moça, que já causa controvérsia na internet desde que foi alçada à fama por tabela, reúne características que podem render uma participação memorável: ela vive um deslumbramento pelo novo mundo em que foi inserida, tem a autoconfiança tola de quem é muito jovem, sentimento que é potencializado pelo apoio dos seguidores fanáticos de Davi, e Raquel ainda carrega a vontade de aparecer e mostrar que é tão boa de briga quanto o irmão milionário. Esses elementos conjugados e somados à pressão do confinamento têm potencial de ser uma combinação explosiva e colocar A Fazenda de cabeça para baixo. É aguardar e conferir se, no meio de tantas escolhas aparentemente equivocadas, a aposta em Raquel Brito pode ser tão interessante quanto promete.