Daphne Bozaski: 'A rejeição paterna fez um buraco na minha criação'

Depois de se destacar como a autista Benê em "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", a atriz Daphne Bozaski roubou a cena de "Família é Tudo" com sua Lupita, uma extravagante imigrante guatemalteca que é fã da atriz e cantora mexicana Thalia. A personagem vem sendo responsável pelos picos de audiência da trama das 19 horas. No capítulo em que Lupita é humilhada por ser feia, "Família é Tudo" atingiu a maior média de audiência no horário desde o fim de "Vai na Fé". "Lupita tem essa coisa meio Betty, a Feia, mas ela tem autoestima maravilhosa", diz Daphne. "Ela fica impressionada quando colocam ela nesse lugar [de feia]. Acho muito legal isso nela.

Em nossa entrevista, Daphne contou que estabeleceu uma relação com a estrela mexicana Thalia, protagonista de sucessos como "Maria do Bairro" e "Marimar", por conta de "Família é Tudo". "Eu escrevi para ela, contei que ia ter uma personagem que é fã dela aqui no Brasil, que o fã clube dela ia começar a marcar ela muito", lembra. "Falei: 'Thalia, vem para o Brasil, vem gravar com a gente.' Ela falou: 'Daphne vem para Nova York, vem gravar aqui.' Tenho esse canal com a Thalia e quero conhecê-la. Senti muita receptividade."

Casada e mãe do pequeno Caetano, de 5 anos, Daphne comentou que, ao contrário da mãe, que exerceu a maternidade solo, ela não precisou passou por nenhuma privação por contar com a ajuda do marido, o chef Gustavo Araújo. "Minha mãe teve que abdicar muito da carreira dela para conseguir me criar sozinha. Eu como tenho um parceiro muito legal, não precisei abdicar de nada." Sobre a experiência de não ter um pai presente em sua vida, Daphne comenta: "Tive uma rejeição paterna que fez um buraco na minha criação e fazia refletir em muitos outros lugares. Até não ter tido um pai presente, foi um lugar de entender que eu estou aqui por mim mesma."