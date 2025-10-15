Para um ateu como eu, ler Jon Fosse soa como uma oração

Me aprofundei no autor graças a outros livros publicados por aqui. "Trilogia" também saiu pela Companhia com tradução de Guilherme. "A Casa de Barcos" e "Vai Vir Alguém e Outras Peças", com parte do teatro de Fosse, nos chegaram pela Fósforo também traduzidos por Leonardo.

Agora, outra editora começa a fazer com que a obra do norueguês chegue ao Brasil. A Zain acaba de publicar "Manhã e Noite", mais um traduzido por Leonardo. Não consegui parar de pensar nele e me emociono ao escrever esta resenha mesmo tendo chegado ao ponto final do livro há algumas semanas. Provável que seja o meu Fosse favorito até aqui.

É uma novela dividida em duas partes que circundam os extremos da vida de um mesmo personagem. Na primeira, a mais breve, acompanhamos o seu nascimento. Nesse momento as expectativas parecem inesgotáveis. Toda uma história de infinitas possibilidades deverá ser traçada por aquela aventura que começa junto com a vinda ao mundo.

Na segunda parte, encontramos com aquela vida praticamente concluída, chegando ao seu ato final, sem chances para mudar o que foi feito ao longo de todos os seus anos. Se antes havia incontáveis possibilidades, agora o destino é um só, inescapável. "Envelhecer é terrível", queixa-se o pescador Johannes, esse sujeito que acompanhamos em pontas que se unem diante do desconhecido.

Fantasmas perambulam pelo universo criado por Fosse em sua literatura. Em "Manhã e Noite", que carrega algo que remete a "Pedro Páramo", romance magistral do mexicano Juan Rulfo, essa marca abre espaço para momentos realmente bonitos sobre a amizade. Verdadeiros amigos nos aguardam e neles podemos confiar ao sentirmos dúvidas e temores.

Há uma palavra que sempre me vem à mente quando leio Cormac McCarthy: inefável. O estadunidense consegue nos aproximar disso que não pode ser precisamente captado, mas é possível sentir. Fosse é outro autor que, com maestria, flerta com o mistério em sua escrita.