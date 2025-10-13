Nobel de Literatura: reverenciar ou apedrejar? Não sejamos bestas

Sempre! Sou a favor da desconfiança em todas as situações. Nem sempre o vencedor do Nobel está no patamar - às vezes inatingível - que esperamos de alguém que ostenta a medalha sueca.

Desconfiemos. Guarda alta a cada leitura. Nem que seja para ficar feliz ao ser nocauteado por um Jon Fosse e descobrir, graças ao prêmio, um dos escritores mais fantásticos que temos.

O Nobel gosta de premiar nomes obscuros?

Aí a coisa complica.

Adélia Prado pintou em listas de favoritos para o Nobel deste ano. É uma autora obscura? Para nós, brasileiros, que a temos como um nome fundamental da literatura contemporânea, com certeza não. Agora, é provável que leitores do Sri Lanka ou do Azerbaijão pouco conheçam da poesia de Adélia.

A pergunta que fica é: autor obscuro para quem? Raros nomes são conhecidos no mundo todo. E isso não quer dizer que apenas esses poucos mereçam a distinção, que não se dá por popularidade.