Nobel de Literatura nos oferece a chance de dançar com Satanás

Provável que você esteja pensando: tá, mas quem é esse sujeito?

Eis uma das coisas mais legais que um prêmio como o Nobel pode nos oferecer: não afagar nossos egos e contemplar nossas torcidas e desejos, mas, já que praticamente desconhecem algo fora do norte global, mostrar autores que estejam distante do radar da maior parte dos leitores. Dos leitores brasileiros, ao menos.

Não que seja um completo desconhecido, também não é assim.

"Sátántangó" - para que tanto assento, meu deus? - foi publicado originalmente em 1985 na Hungria sob regime comunista e chegou aqui no Brasil há pouco tempo. Saiu em 2022 pela Companhia das Letras, tradução de Paulo Schiller.

Desde então, passou longe de explodir, virar best-seller e dominar tudo que é grupo de conversa do povo dos livros. Aos poucos, porém, foi conquistando leitores parrudos, um pessoal que leva a literatura a sério e não só topa, mas adora romances mais exigentes.

Como Mircea Cartarescu com "Nostalgia" e, depois, "Solenoide" (publicados pela Mundaréu com tradução de Fernando Klabin), mas numa dimensão mais restrita, os nomes de László Krasznahorkai e o seu "Sátántangó" passaram a pipocar aqui e ali. Pouco lido em escala, sim, mas muito bem lido e bastante cultuado por gente arrebatada pela sua literatura.