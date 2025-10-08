Cinco livros para o Dia das Crianças (alguns também agradarão marmanjos)

"Fantasman", de Jó Rivadulla (Caxinguelê, tradução de Victor Scatolin) - "Mamãe diz que os fantasmas são pessoas que partiram sem terminar algo importante. Por isso elas voltam por um tempinho".

Ao lado de seu camarada fantasma, um serzinho quase invisível, que a pequena Sofi desbrava o mundo. Editado pela novata Caxinguelê, é um livro bonito em forma e conteúdo, com destaque para como os recursos gráficos criam a impressão de que o fantasminha aparece e desaparece pelas páginas.

"Versos de Bichos", de Bertolt Brecht e Marcelo Tolentino (Boitatá, tradução de Maria Gutierrez) - Um dos principais nomes da literatura alemã, Brecht escreveu poemas infantis inspirado pelos seus filhos. "Versos de Bichos", de 1934, é um deles.

A águia que muitos críticos arrebanhou, o corvo que não era nada tolo, a naja lacaia, o elefante sem juízo e o tatu-bola que tatuzava pelo porão que um dia desabou são ilustrados pelo cearense Marcelo Tolentino. Livro que agradará tanto pequenos quanto adultos.

"A Vaca Mais Rica do Mundo", de Barroux (Reco-Reco, tradução de Sofia Soter) - Está ali a vaca numa boa, pronta para um cochilo, curtindo o belo dia, vendo as nuvens passar, escutando o farfalhar dos galhos. Até que chega um porquinho cheio de ideias.

Por que a vaca não aproveita todas aquelas maçãs a seus pés para empreender? Poderia colhê-las, fazer tortas, vender muito, abrir uma indústria, se encher de dinheiro? Mas é uma vaca razoável, sabe o que realmente quer da vida. "A Vaca Mais Rica do Mundo" é uma história singela sobre a essência da felicidade.