Apostas colocam Milton Hatoum e Adélia Prado entre favoritos ao Nobel
Tive uma boa surpresa ao dar uma olhada em como andam as apostas para o Nobel de Literatura. Faltando poucos dias para o anúncio, que acontece na próxima quinta, dia 9, Milton Hatoum e Adélia Prado aparecem entre os favoritos dos apostadores.
Não estão no topo, mas bem posicionados numa relação com 96 nomes que têm circulado coletando dados de casas de apostas.
Autor de obras como "Cinzas do Norte", "Relato de um Certo Oriente" e "Dois Irmãos" (Companhia das Letras), recém-eleito para Academia Brasileira de Letras, Hatoum costuma ser o brasileiro mais lembrado quando pensamos em alguém daqui com chances de ganhar o prêmio. A boa recepção de sua obra em países como a França colabora para tal.
Enquanto escrevo, ele aparece na 24ª posição dentre os apostadores, junto da chilena Isabel Allende e da dinamarquesa Helle Helle. Está à frente de alguns velhos favoritos ao Nobel, como o francês Michel Houllebecq, o argentino César Aira, a russa Lyudmila Ulitskaya e a estadunidense Joyce Carol Oates.
Adélia, por sua vez, ocupa o 42º lugar junto com o moçambicano Mia Couto, o ucraniano Andrey Kurkov e a uruguaia Cristina Peri Rossi. Poeta de 89 anos que acaba de lançar "O Jardim das Oliveiras" (Record), há quem considere Adélia nossa maior autora viva.
Outros nomes latino-americanos aparecem nas apostas, dentre eles a chilena Diamela Eltit e as mexicanas Elena Poniatowska e Cristina Rivera Garza, a maior surpresa da lista.
Longe do radar até outro dia, Rivera Garza agora ocupa o 4º lugar. Está atrás da chinesa Can Xue, do japonês Haruki Murakami (que de tanto ser favorito e nunca ganhar já virou até meme) e do húngaro László Krasznahorkai, que lidera o páreo enquanto escrevo esta coluna.
Cristina esteve recentemente na Flip e é dona de uma obra que merece ser conhecida por todos os leitores. Venho martelando há alguns anos: leiam "O Invencível Verão de Liliana" (aqui a resenha). E leiam também "A Autobiografia do Algodão", ambos publicados pela Autêntica Contemporânea.
Há quem torça o nariz para essas listas. Dizem que o prêmio sempre vai para algum autor obscuro que sequer era cotado. Direito de cada um, mas é uma visão míope e torta da coisa.
Sim, ninguém sabe o que leva apostadores e começarem a olhar para certos escritores. E é verdade que a Academia Sueca às vezes surpreende com um nome que passava longe de qualquer radar - Han Kang, coreana vencedora do ano passado, é exemplo disso.
Em outras tantas vezes, contudo, o vencedor figurava ali entre os favoritos. Foi assim com a francesa Annie Ernaux, foi assim com o improvável Bob Dylan, só para ficarmos em dois laureados recentes.
Independente disso, vale a pena olhar para essas relações menos esperando uma antecipação de quem será premiado e mais como uma lista de artistas para se conhecer, de literaturas para se explorar.
E quem vencerá?
Torço para alguém da América Latina. Seria lindo se o prêmio fosse para Milton, Adélia, Aira, Rivera Garza ou Peri Rossi. Sabemos, no entanto, que os suecos vivem com a cabeça enfiada no norte global.
Deixo minhas apostas: o Nobel ficará com o romeno Mircea Cartarescu ou com a canadense Anne Carson.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.