Apostas colocam Milton Hatoum e Adélia Prado entre favoritos ao Nobel

Enquanto escrevo, ele aparece na 24ª posição dentre os apostadores, junto da chilena Isabel Allende e da dinamarquesa Helle Helle. Está à frente de alguns velhos favoritos ao Nobel, como o francês Michel Houllebecq, o argentino César Aira, a russa Lyudmila Ulitskaya e a estadunidense Joyce Carol Oates.

Adélia, por sua vez, ocupa o 42º lugar junto com o moçambicano Mia Couto, o ucraniano Andrey Kurkov e a uruguaia Cristina Peri Rossi. Poeta de 89 anos que acaba de lançar "O Jardim das Oliveiras" (Record), há quem considere Adélia nossa maior autora viva.

Outros nomes latino-americanos aparecem nas apostas, dentre eles a chilena Diamela Eltit e as mexicanas Elena Poniatowska e Cristina Rivera Garza, a maior surpresa da lista.

Longe do radar até outro dia, Rivera Garza agora ocupa o 4º lugar. Está atrás da chinesa Can Xue, do japonês Haruki Murakami (que de tanto ser favorito e nunca ganhar já virou até meme) e do húngaro László Krasznahorkai, que lidera o páreo enquanto escrevo esta coluna.

Cristina esteve recentemente na Flip e é dona de uma obra que merece ser conhecida por todos os leitores. Venho martelando há alguns anos: leiam "O Invencível Verão de Liliana" (aqui a resenha). E leiam também "A Autobiografia do Algodão", ambos publicados pela Autêntica Contemporânea.

Há quem torça o nariz para essas listas. Dizem que o prêmio sempre vai para algum autor obscuro que sequer era cotado. Direito de cada um, mas é uma visão míope e torta da coisa.