Fim do clube de Felipe Neto, Crivella condenado e o tal país de leitores
Depois de agitar vendas pontuais, fazer barulho com algumas ações de marketing e movimentar um punhado de leitores, chegou ao fim o Clube do Livro FN, atrelado à imagem de Felipe Neto.
Segundo o PublishNews, veículo especializado na cobertura do mercado editorial, o clube fechou as portas porque, em pouco mais de um ano, não deu lucro. Razoável. Quem trabalha tem que receber, e não é nada fácil transformar em grana atividades relacionadas ao livro, principalmente se a expectativa de ganho for alta.
Lembro da empolgação de muita gente não só com o clube de Felipe, mas com o aceno do influenciador e empresário ao meio editorial. Lançou livro - "Como Enfrentar o Ódio" (Companhia das Letras) - foi convidado da Flip e falou bastante sobre sua vontade de formar leitores (fiz uma entrevista com ele para o podcast da Página Cinco, inclusive).
Ficamos contentes quando vemos alguém de enorme projeção falando sobre livros. Acreditar que algo do tipo mudará a situação da leitura no país, no entanto, é trocar o trabalho paulatino, de longo prazo, quase sempre de pouca repercussão, por um auê qualquer que agita o momento sem provocar grandes transformações.
É legal ver Odete Roitman empunhando Rosa Montero ou lembrar do Tufão lendo Dostoiévski, ou chamando Freud de Fred em "Avenida Brasil". Mas, fora um pico de vendas, isso muda muito pouco, para não dizer nada. São gestos simpáticos, que em nada atrapalham, desde que não sejam vistas como a salvação para formar leitores no país. Não existem heróis.
Segundo a edição mais recente da Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 para cá passamos de 104,7 para 93,4 milhões de leitores. Deixamos de ser um lugar onde 56% da população poderia ser considerada leitora e viramos um país onde 53% dos habitantes assumem não ler.
Ainda mais horroroso: nada os faria 39% dos entrevistados frequentar uma biblioteca, o que indica grande repulsa aos livros. Ojeriza em total diálogo com o ranço que parte considerável da população tem de qualquer vestígio de intelectualidade, como se pensar fosse atributo destinado apenas a ungidos.
Ao comentar o fim do Clube de Felipe Neto, a jornalista Bárbara Krauss foi certeira: "políticas públicas de incentivo à leitura, e não a iniciativa privada, que vão mudar o retrato da leitura no país". Política que deveria ser a número um: melhorar a vergonhosa taxa de alfabetização plena num Brasil onde 65% das pessoas não leem direito, ou seja, não dominam o básico para curtir a boa literatura.
Política pública pensada na formação de leitores deve ir muito além das comprar governamentais, tão cobradas pelas editoras e tão emperradas nos últimos anos. Aliás, o governo que anunciou mais livros e menos armas prometeu um bom tanto, mas entregou muito pouco até aqui.
Enquanto isso, em outras esferas, ainda vemos episódios de infâmia e perseguições à arte, à cultura, aos livros. Por coincidência, junto do fim do Clube do Livro FN veio outra notícia, esta informando que Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, foi condenado em primeira instância a pagar uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos.
Isso pela perseguição que rolou na Bienal do Livro do Rio em 2019, quando a prefeitura mandou recolher dos pavilhões do Riocentro a HQ "Os Vingadores: A Cruzada das Crianças". O gibi, ó meu deus, trazia dois personagens se beijando na capa.
Uma das respostas mais eloquentes à censura de pegada homofóbica feita por Crivella foi justamente Felipe Neto. Ele comprou milhares de livros com temática LGBTQIAP+ e os distribui entre leitores na própria Bienal. Exemplo de como as ações privadas e pontuais podem ser bem-vindas.
Transformações profundas, no entanto, virão de projetos perenes e que resistam a diversos tipos de intempéries. Compete aos órgãos públicos. Estes, quando brucutus dispostos a contrariar tudo o que a constituição diz sobre preservação e fomento da cultura, que sejam cobrados e respondam pelos seus atos obtusos.
