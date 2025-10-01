Fim do clube de Felipe Neto, Crivella condenado e o tal país de leitores

Ficamos contentes quando vemos alguém de enorme projeção falando sobre livros. Acreditar que algo do tipo mudará a situação da leitura no país, no entanto, é trocar o trabalho paulatino, de longo prazo, quase sempre de pouca repercussão, por um auê qualquer que agita o momento sem provocar grandes transformações.

É legal ver Odete Roitman empunhando Rosa Montero ou lembrar do Tufão lendo Dostoiévski, ou chamando Freud de Fred em "Avenida Brasil". Mas, fora um pico de vendas, isso muda muito pouco, para não dizer nada. São gestos simpáticos, que em nada atrapalham, desde que não sejam vistas como a salvação para formar leitores no país. Não existem heróis.

Segundo a edição mais recente da Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 para cá passamos de 104,7 para 93,4 milhões de leitores. Deixamos de ser um lugar onde 56% da população poderia ser considerada leitora e viramos um país onde 53% dos habitantes assumem não ler.

Ainda mais horroroso: nada os faria 39% dos entrevistados frequentar uma biblioteca, o que indica grande repulsa aos livros. Ojeriza em total diálogo com o ranço que parte considerável da população tem de qualquer vestígio de intelectualidade, como se pensar fosse atributo destinado apenas a ungidos.

Ao comentar o fim do Clube de Felipe Neto, a jornalista Bárbara Krauss foi certeira: "políticas públicas de incentivo à leitura, e não a iniciativa privada, que vão mudar o retrato da leitura no país". Política que deveria ser a número um: melhorar a vergonhosa taxa de alfabetização plena num Brasil onde 65% das pessoas não leem direito, ou seja, não dominam o básico para curtir a boa literatura.

Política pública pensada na formação de leitores deve ir muito além das comprar governamentais, tão cobradas pelas editoras e tão emperradas nos últimos anos. Aliás, o governo que anunciou mais livros e menos armas prometeu um bom tanto, mas entregou muito pouco até aqui.