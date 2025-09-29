Sally Rooney presa? A literatura diante do genocídio contra palestinos

O que aconteceu com Sally de alguma forma de conecta com a vexaminosa atitude da Feira de Frankfurt em 2023. Ainda no início dessa nova fase do massacre contra palestinos, acharam por bem cancelar o prêmio que dariam a Adania Shibli e desconvidar a autora de "Detalhe Menor" (Todavia).

Adania é palestina. O momento era de privilegiar vozes israelenses, pensaram. Depois de perseguir judeus ao longo de séculos e mais séculos, agora muitos países, instituições e cidadãos europeus se acovardam. Atemorizados pelo seu passado vergonhoso, se recusam a fazer qualquer movimento que possa desagradar Israel.

Desde então, o tema tem provocado rebuliços e desconfortos em muitos encontros literários. No meio do ano, pressões tentaram impedir ou modificar a forma como o historiador israelense Ilan Pappe se apresentaria na Flip e a Flipei. Não conseguiram muita coisa, apesar de a festa pirata ter tido que mudar de lugar de última hora após uma ação lamentável da prefeitura de São Paulo.

Outro dia, ouvi num podcast a dolorosa história da escritora palestina Hend Salama Abo Helow. Durante boa parte do programa, parecia que os ataques, bombardeios e fuzilamentos em Gaza eram cometidos por um agente oculto. É preciso sempre reiterar o nome de quem comete o horror.

O que Israel faz em Gaza com o apoio de seus cúmplices, Estados Unidos em primeiro lugar, tem sido assunto frequente no meio literário. Autores chilenos e espanhóis me parecem ser os mais vocais em denunciar os incessantes crimes de Israel, mas ações pipocam por diferentes cantos do mundo. Hoje, a maior incredulidade é com quem se nega a tomar uma posição sobre o assunto, finge que nada está acontecendo.

No Brasil mesmo, escritores como Milton Hatoum há muito tempo se revoltam contra o que ocorre tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Meses atrás, judeus fizeram o movimento "Não em Nosso Nome" para repudiar a carnificina. É só um exemplo das iniciativas que têm pipocado de solidariedade aos palestinos.