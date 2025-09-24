'Neca': ousadia, humor e muita sacanagem num romance que confia no leitor

"Mas era a época braba, né? Ditadura, ditadura mesmo. Hoje é dizerem o nome de ocó, chamarem no masculino, pronto, ai meu Deus, a bicha já acha que vai morrer. Lá atrás não, o risco era de agressão, mutilação, ser presa, risco mesmo de vida. A violência na rua era babado. Sair de travesti de dia, só se ela passasse muito amapô, senão o caminhão do Faustão pintava e ia é levando uma por uma. Destino: a delegacia, pra ela ser estuprada lá pelos lacos ou, então, servir de empregada pros alibãs".

Ocó, amapô, lacos, alibãs? Se sentiu meio perdido? Acontece. A principal virtude de Amara Moira em seu "Neca" é não entregar tudo, confiar no leitor para que aos poucos ele compreenda o que determinados termos significam. O contexto ou as repetições - às vezes com excessos tanto na forma quanto no conteúdo - nos ajudam a descobrir ou a pelo menos imaginar possibilidades de significados para palavras incomuns.

É uma confiança que contrasta com uma corrente da literatura que tem feito sucesso. Aquela que se explica demais, que parece ter pavor de que o leitor não entenda absolutamente tudo o que o autor quer dizer, se valendo de recursos no próprio texto para controlar a recepção do que está escrito. A prática subestima o papel - e muitas vezes a inteligência - do interlocutor.