Milly Lacombe X Festa de SJC: virou rotina a truculência contra a cultura

Na verdade, quase todos os convidados da programação principal romperam e a cancelada foi a festa. Antes disso, logo após a censura prévia a Milly, o grupo curatorial formado por Alice Penna e Costa, Bianca Mantovani, Tania Rivitti e Bruna Fernanda também havia se retirado do encontro de São José dos Campos.

É uma patacoada que remonta aos primórdios da ascensão da extrema-direita. Dar porrada na arte, vociferar contra artistas e patrulhar ideias divergentes está na base do fortalecimento desses grupos em qualquer lugar do mundo.

Todos devem se lembrar de quando, em 2017, um bando atacou a exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", então em cartaz no Santander Cultural de Porto Alegre. Naquela altura a dúvida era razoável: não entendiam nada de arte e faziam leituras tresloucadas do que viam ou agiam de má-fé? Tenho aquela estupidez como um marco.

Sim, existe por aí quem ainda acredite que arte deve ser um negocinho cafona e supostamente bonitinho para pendurar na parede da sala, para tirar um sorriso protocolar da avó num almoço de domingo. Há quem acredite que cultura é qualquer coisa que não gere divergência, que não provoque rusgas nem abale estruturas dominantes. Daí junta a visão tacanha de um lado com oportunismo, covardia e truculência de outro e pronto, estrago feito.

Faz uma década que a coisa tem estado difícil. Patrulhas, cancelamentos, silenciamentos e cartilhas com o que pode ou não ser dito - e como deve ou não ser dito - se espalham por aí. Gestores culturais vão sendo trocados por operadores de planilhas, sempre prontos para dizer sim senhor pra tudo - daí a importância de gestos de dignidade como o das curadoras do evento de São José dos Campos

Em 2018, em Maringá, por conta de ameaças contra Marcia Tiburi, a convidada, cheguei a mediar uma mesa lotada de seguranças. Foi num espaço em que toda a plateia só acessava após passar por detector de metal, uma prudência da organização, claro, mas também uma anomalia para um evento literário (conto com detalhes aqui).