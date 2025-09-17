Condenação de Bolsonaro: a literatura sempre sobrevive aos facínoras

O universo em que estou metido, o dos livros, foi agredido de diferentes maneiras. Queriam um país de armas para todos, livros para poucos. Patrulhar a arte foi atividade de primeira hora desse movimento. Ameaças fizeram com que a segurança de eventos literários tivessem que ser super-reforçadas em certas situações, como relatei aqui.

A disposição em atacar qualquer vestígio de intelectualidade fez boa parceria com um anti-intelectualismo que nos assombra desde sempre. Enquanto cada vez mais gente mostrava - e segue mostrando - desprezo por qualquer subjetividade, o então presidente dava entrevistas reclamando desses livros que vêm com "um montão, um amontoado... muita coisa escrita". Ser brucutu nunca esteve tão na moda.

Colo à decisão do STF questões que vão muito além daquelas julgadas pelos ministros, sei disso. Mas como não lembrar Sérgio Sant'Anna, vítima da Covid ainda no início do pandemônio que vivemos, ao ver alguma condenação contra o sujeito que tripudiava de gente morrendo sufocada?

Pensei diversas vezes em Sérgio nesta semana. Exímio contista, foi feliz demais ao levar o futebol para a literatura, faceta de sua obra que mais me marcou. Crítico do bolsonarismo. Sérgio, creio, sorriria ao ouvir o algoz ser condenado por um voto com pelo menos duas referências literárias marcantes: a Victor Hugo e a outro Sant'Anna, o Affonso Romano.

Do autor francês, Cármen Lúcia pescou um trecho de "História de um Crime", sobre uma das muitas intrigas da França do século 19. Na passagem, um personagem se recusa a conspirar contra o governo, pois entende que uma sacanagem, mesmo se feita para o que considera um bem, continua sendo uma sacanagem.

Mas o mais marcante foi quando resgatou "Que País É Este?", poema de Affonso Romano de Sant'Anna, escritor que nos deixou em março deste ano. Cármen citou os seguintes versos: "Uma coisa é um país, outra um fingimento/ Uma coisa é um país, outra um monumento/ Uma coisa é um país, outra o aviltamento". Foram publicados em 1980, durante a ditadura.