Rosa Montero: vale conhecer a escritora lida por Odete Roitman?
Boa surpresa ver que um livro de Rosa Montero foi parar numa novela da Globo.
Numa cena de "Vale Tudo", a personagem Odete Roitman aparece empunhando "O Perigo de Estar Lúcida", publicado por aqui pela Todavia em 2023 com tradução de Mariana Sanchez. Logo as buscas pela autora dispararam no Google e as vendas da obra foram catapultadas.
Quem for à literatura da espanhola por conta do lampejo televisivo descobrirá uma escritora que vale ser conhecida. Com mais de 30 livros publicados, a obra de Rosa se divide em algumas frentes. Uma delas é a ficção científica, ainda inédita no Brasil.
Outra é o que ela chama de artefatos literários, uma tríade formada por "A Louca da Casa", "A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver" e justamente "O Perigo de Estar Lúcida". São trabalhos em que tempera a ficção com uma pegada ensaística e com traços biográficos seus e de terceiros para investigar determinados assuntos.
Rosa esteve recentemente por aqui, onde participou da Flip e de um encontro com leitores no Instituto Cervantes, em São Paulo. Fiz uma breve entrevista com ela na ocasião. Dentre outras coisas, conversamos sobre esses artefatos literários. Eis um pouco do que ela disse:
Esse tipo de artefato literário (onde as fronteiras são mais fluidas, onde nada é o que parece ser, onde a realidade se confunde com o artifício, o inventado se confunde com o real) é um subgênero, digamos, que reflete de maneira mais perfeita a ideia que tenho da realidade.
Isso abre espaço para, por meio da literatura, trabalhar a desconfiança sobre o que convencionamos chamar de real.
A realidade, na verdade, é muito pouco confiável, creio. O que chamamos de realidade tem muitíssima imaginação, muita invenção, muita influência cultural. Entendemos o mundo dependendo também das referências culturais.
Em "O Perigo de Estar Lúcida", Rosa analisa como desvios de diferentes tipos, mais ou menos caros a qualquer um de nós, podem aguçar a sensibilidade e contribuir para a criatividade. Ciente de que a dita normalidade não passa de uma construção social, investiga a contribuição de certa dose de loucura para nossas vidas.
Faz isso recorrendo a estudos e a passagens (inventadas ou não) de sua vida. Também se debruça sobre a trajetória e o processo criativo de diversos autores, muitos deles donos de biografias conturbadas. Gente como Ursula K. Le Guin, Dostoiévski e a nossa Clarice Lispector, referência para a espanhola.
Resenhei "O Perigo de Estar Lúcida" assim que ele saiu no Brasil. Há leituras que seguem caminhos bem diferentes da minha, no entanto, e que também merecem ser conhecidas. A da escritora Paula Maria é uma delas. É salutar quando a arte não é recebida de maneira uníssona nem fica limitada à lógica abobalhada das redes sociais, cheias festividades vazias e aplausos infundados.
E deixo um trecho "O Perigo de Estar Lúcida":
"A existência é uma confusão, e um dos serviços prestados pelos romancistas (um dos principais motivos pelos quais você me lê, pelos quais eu leio) é dar uma aparência de causalidade e de sentido a uma realidade que é apenas som e fúria. Mesmo o romance mais experimental e desconexo tem um começo e um fim, e domestica de algum modo essa algazarra absurda em que vivemos. Romances são uma pequena ilha de significados no mar do caos."
