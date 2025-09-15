Rosa Montero: vale conhecer a escritora lida por Odete Roitman?

Outra é o que ela chama de artefatos literários, uma tríade formada por "A Louca da Casa", "A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver" e justamente "O Perigo de Estar Lúcida". São trabalhos em que tempera a ficção com uma pegada ensaística e com traços biográficos seus e de terceiros para investigar determinados assuntos.

Rosa esteve recentemente por aqui, onde participou da Flip e de um encontro com leitores no Instituto Cervantes, em São Paulo. Fiz uma breve entrevista com ela na ocasião. Dentre outras coisas, conversamos sobre esses artefatos literários. Eis um pouco do que ela disse:

Esse tipo de artefato literário (onde as fronteiras são mais fluidas, onde nada é o que parece ser, onde a realidade se confunde com o artifício, o inventado se confunde com o real) é um subgênero, digamos, que reflete de maneira mais perfeita a ideia que tenho da realidade.

Isso abre espaço para, por meio da literatura, trabalhar a desconfiança sobre o que convencionamos chamar de real.

A realidade, na verdade, é muito pouco confiável, creio. O que chamamos de realidade tem muitíssima imaginação, muita invenção, muita influência cultural. Entendemos o mundo dependendo também das referências culturais.

Em "O Perigo de Estar Lúcida", Rosa analisa como desvios de diferentes tipos, mais ou menos caros a qualquer um de nós, podem aguçar a sensibilidade e contribuir para a criatividade. Ciente de que a dita normalidade não passa de uma construção social, investiga a contribuição de certa dose de loucura para nossas vidas.