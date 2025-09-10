Inteligência artificial pirateando livros: não é para se indignar?

Só não querem pedir permissão nem pagar por isso, o que tem gerado disputas jurídicas que estão em tribunais de diferentes países. Cada canto do mundo busca pela sua maneira de regular como as empresas de tecnologia poderão deglutir os livros e outras criações que alimentam seus monstros. Há ideias razoáveis e boa vontade por parte dos envolvidos, mas o poder das grandes empresas é gigantesco.

Durante o 4º Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, que aconteceu em agosto, acompanhei a palestra da advogada Maria Luiza de Freitas Valle Egea sobre aspectos legais e licenciamento para inteligência artificial. Uma ação proposta: que autores ou editoras que não queiram ver seus livros usados para alimentar os GPTs da vida deixem isso explícito nas obras, que passariam então a estar legalmente protegidas.

Ué, não seria melhor o caminho contrário? Se escrevemos e fazemos livros para outros humanos, não para máquinas, por que não deixar como padrão que nenhum livro possa ser usado para fomentar essas tecnologias, exceto aqueles que explicitem que querem sim contribuir com a inteligência artificial?

A resposta não passa por um debate para se chegar ao que seja mais razoável. A grana impõe sua força. Que a parte mais fragilizada se contente com algumas migalhas.

De certa forma, vemos acontecer o mesmo que passou a vigorar pelo mundo sem pudor, desfaçatez ou qualquer verniz de civilidade. Quem tem poder esbraveja e faz o que quer, o outro que baixe a cabeça ou esteja pronto para ser trucidado. Tudo escancarado, sem disfarces ou nuances.

Lembro Hilda Hilst em sua fase mais desbocada, escrevendo crônicas para o Correio Popular, um jornal de Campinas. Num dos textos, transborda sua revolta: