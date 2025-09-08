Foi um sonho, aqui não aconteceu nada: Brasil dos golpistas ou Macondo?

Primeiro, a notícia provoca certa anestesia ao mesmo tempo em que sou tragado pelo trabalho. Depois começo a digerir a perda e a tristeza aflora. Então, passo um bom tempo circulando por notícias e análises, vendo homenagens, relendo bons momentos do artista.

Fui ligar a tevê lá pelo meio da tarde. Nem parecia que tínhamos acabado de perder um dos maiores escritores brasileiros até então vivos, para muitos o maior. Nos canais de notícias só falavam de outras coisas. Aliás, só falavam das mesmas coisas.

Trumps, Bolsonaros, Farias Limas e outros aborrecimentos. São assuntos importantíssimos, sei disso, mas a quantidade de comentaristas trocando palavras para repetir obviedades ou tentando inventar nuances que extrapolam qualquer razoabilidade comprovam o excesso de atenção a essas pautas.

Não sei precisar quando a coisa ficou assim. Mas já vai para uma década, pelo menos, que estamos nessa lógica. Todos os dias as mesmas figuras, os mesmos papos. Nos grupos de whatsapp a pasmaceira se repete. Sabemos até como será o jeito de cada um destilar sua falsa indiferença ou performar indignação.

Sintoma ou causa do nosso tempo? Difícil saber onde termina um e começa outro. Vão se alimentado. Daí que o luto por Verissimo seguiu, mas em poucos dias a atenção já se voltava para o julgamento da trama golpista. Recordo o que disse Hamilton Mourão, então vice-presidente do Brasil, em 2019: essa conta irá para as forças armadas.

Militares de alta patente no banco dos réus, julgados por civis. Chegou com mais de século de atraso, mas enfim uma boa novidade neste país. Só que rapidinho voltamos para a mesmice cheia de cinismo.