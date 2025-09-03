'Deus nos livre da burrice alheia': 10 citações que são mesmo de Verissimo
Na sala de sua casa, Luis Fernando Verissimo acompanha uma reportagem na televisão sobre o seu aniversário de 80 anos. A matéria é encerrada com algumas palavras melosas atribuídas ao escritor. Ele olha desconfiado. "Eu nunca disse isso", comenta.
A cena está em "Verissimo", documentário que chegou aos cinemas no ano passado. O escritor passou parte da vida sendo atormentado por essas citações apócrifas. Após a sua morte, no sábado, demorou pouco para que eu recebesse a primeira mensagem esquisita atribuída a ele, um versinho tonto e pobre dizendo alguma bobagem edificante sobre vinhos.
Há um livro inteiro que reúne apenas citações, estas verdadeiras, pescadas da obra do escritor. "Ver!ssimas" é uma coletânea de boas frases e ótimas sacadas acompanhadas por ilustrações, charges e tirinhas também assinadas por Verissimo. Quem organizou a antologia publicada pela Objetiva em 2016 foi Marcelo Dunlop, enquanto Fernanda Verissimo e Fraga escolheu os desenhos.
Escolhi dez entradas do volume para compartilhar por aqui. Se alguém quiser citar Verissimo, que o faça lembrando de frases realmente escritas pelo cara, que ao longo de mais de 80 anos passou por uma variedade gigantesca de assunto - da política ao futebol, dos livros aos vinhos.
Livros
"Certos livros fazem para a mente o que o respirador artificial faz para o pulmão, enchem de ar para ele pensar que está funcionando".
Burrice
"Deus nos livre da burrice alheia, que a nossa é pitoresca".
América Latina
"Veja como é simples a América Latina. Simples como o ABC. A, existe os que têm, B, existe os que não têm nada, C, existe os que querem que seja assim para sempre".
Taxistas
"O Brasil vai mal porque as únicas pessoas que sabem como governá-lo estão dirigindo táxis, em vez de no governo. Os motoristas de táxi têm a solução para todos os problemas do país ou - dependendo do tamanho da corrida - do mundo. Um dia, quando estivermos na iminência do caos terminal (pode ser amanhã), uma revolução popular colocará os homens certos nos lugares certos. Os motoristas de táxi, os dentistas e os barbeiros assumirão o poder, colocarão em prática suas teorias e resolverão todos os nossos problemas".
Humor
"Ou encaramos a morte com esse sentido do absurdo ou então nos desesperamos. Eu prefiro encarar como uma piada".
Futebol
"Só o futebol permite que você sinta aos sessenta anos exatamente o que sentia aos seis. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem, mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. Adulto seria largar a paixão e deixar para trás essas criancices: a devoção a um clube e às suas cores como se fosse a nossa outra nação, o desconsolo ou a fúria assassina quando o time perde, a exultação guerreira com a vitória. Você pode racionalizar a paixão, e fazer teses sobre a bola, e observações sociológicas sobre amassa ou poesia sobre o passe, mas é sempre fingimento. É só camuflagem. Dentro do mais teórico e distante analista e do mais engravatado cartola aproveitador existe um guri pulando na arquibancada".
Vinho
"Sempre achei que o vinho deve ser pedido de acordo com a nossa disposição do momento, a temperatura do lugar, o estado da alma - ou do sistema gástrico - e só em último lugar a cor ou a textura do prato que ele vai acompanhar".
Turista
"O turista é a última pessoa a quem você deve perguntar qualquer coisa a respeito de qualquer lugar. O bom turista deve viajar para se deslumbrar. Deve estar disposto a gostar de tudo e a deixar o senso crítico em casa".
Professor
"Sempre achei que o melhor professor de português do Brasil foi o Pelé. Quem o viu jogar ou hoje vê os seus teipes sabe que o Pelé jamais fez uma jogada que não fosse parte de uma progressão para o gol. O sentido de tudo que o Pelé escrevia com a bola no campo era o gol. O drible espetacular era apenas circunstancialmente, com perdão do longo advérbio, espetacular, porque ele existia em função do objetivo final. A lição para escritores é: defina o seu gol e tente chegar lá como Pelé chegaria, com poucos mas definitivos toques, sem nunca deixar que os meios o desviem do fim. E se, no caminho para o gol, você fizer alguma coisa espetacular, esforce-se para dar a impressão de que foi apenas por obrigação".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.