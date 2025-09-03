'Deus nos livre da burrice alheia': 10 citações que são mesmo de Verissimo

"Veja como é simples a América Latina. Simples como o ABC. A, existe os que têm, B, existe os que não têm nada, C, existe os que querem que seja assim para sempre".

Taxistas

"O Brasil vai mal porque as únicas pessoas que sabem como governá-lo estão dirigindo táxis, em vez de no governo. Os motoristas de táxi têm a solução para todos os problemas do país ou - dependendo do tamanho da corrida - do mundo. Um dia, quando estivermos na iminência do caos terminal (pode ser amanhã), uma revolução popular colocará os homens certos nos lugares certos. Os motoristas de táxi, os dentistas e os barbeiros assumirão o poder, colocarão em prática suas teorias e resolverão todos os nossos problemas".

Humor

"Ou encaramos a morte com esse sentido do absurdo ou então nos desesperamos. Eu prefiro encarar como uma piada".



Futebol

"Só o futebol permite que você sinta aos sessenta anos exatamente o que sentia aos seis. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem, mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. Adulto seria largar a paixão e deixar para trás essas criancices: a devoção a um clube e às suas cores como se fosse a nossa outra nação, o desconsolo ou a fúria assassina quando o time perde, a exultação guerreira com a vitória. Você pode racionalizar a paixão, e fazer teses sobre a bola, e observações sociológicas sobre amassa ou poesia sobre o passe, mas é sempre fingimento. É só camuflagem. Dentro do mais teórico e distante analista e do mais engravatado cartola aproveitador existe um guri pulando na arquibancada".