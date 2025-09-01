“Pssica”: série pode ser boa, mas não percam a literatura de Edyr Augusto
Outro dia, abri a Netflix e vi que "Pssica", série de Quico Meirelles que nasce de um romance de Edyr Augusto, estava entre as atrações mais assistidas. Gostei.
Audiovisual é uma coisa e literatura é outra, insisto. São linguagens com características próprias. É besteira ficar comparando uma coisa com a outra. Mas deixo a dica: se interessou pelo que viu na tevê, no computador ou no celular? Busque pelos livros de Edyr.
Edyr é um dos melhores escritores que temos em atividade no país. Prego pela leitura de sua obra desde de 2014. Daí que há alguma satisfação em ver cada vez mais gente chegar a seus romances brevíssimos, talvez novelas. Histórias escritas numa prosa extremamente ágil, com frases diretas, muita oralidade, onde vozes se alternam sem alarde e que apresentam turbilhões de violências e sacanagens.
Não há maniqueísmo nos livros de Edyr. De suas páginas emergem tipos humanos demais, com virtudes e podridões. Pessoas que precisam lidar - e, ao mesmo tempo, ajudando a formar - o pandemônio que é nossa realidade. É bom não se afeiçoar aos personagens, pois em algum momento ele revelará o seu lado mais desgraçado.
Poucos autores conseguem criar representações tão boas do emaranhado de complexidades sociais e morais que é o Brasil. E um Brasil retratado a partir do Pará, especialmente Belém, a cidade favorita do autor para ambientar a sua obra iniciada em 1998 com "Os Éguas".
Pelas vielas da capital paraense, pelos caminhos de rios e por seus arredores que perambulamos por histórias que tocam em pontos como misoginia, bandidagem, corrupção, sexualização precoce, amores tortos e tráfico de drogas. Em alguns momentos, é preciso ter estômago para enfrentar o horror encontrado pelas páginas.
Caminhos para ler Edyr? Tenho, claro.
"Pssica" mesmo é uma boa porta de entrada. Publicado em 2015 pela Boitempo, casa do autor, é um romance marcado pelos ratos d'água, piratas que atuam nos rios amazônicos, e pelos crimes que se estendem até a Guiana Francesa, fronteira rara em nossa literatura. Só mais um exemplo do que encontramos pelas páginas do cara.
"Belhell", de 2020, é uma opção menos óbvia. Nele, circulamos pelo submundo de Belém. Encontramos grandes figurões: policiais corruptos, milicianos, ricaços que podem torrar milhões numa noite, um médico que só se excita ao garrotear e estrangular gente na rua, políticos importantes, o governador…. Apenas a lei do mais forte parece reger uma intrincada rede de imoralidades.
E há "Moscow", de 2001, primeiro livro de Edyr a me arrebatar. Este é ambientado numa pacata Mosqueiro, ilha perto de Belém para onde os moradores da capital costumam ir para pegar praia de rio. Acompanhamos um grupo de jovens que espalha o horror pelo lugar, até que uma hora a coisa desanda.
Quer ver a série? Beleza. Não quer? Tudo bem também. Mais importante, diria que fundamental: leiam a literatura de Edyr Augusto.
