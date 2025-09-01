“Pssica”: série pode ser boa, mas não percam a literatura de Edyr Augusto

Não há maniqueísmo nos livros de Edyr. De suas páginas emergem tipos humanos demais, com virtudes e podridões. Pessoas que precisam lidar - e, ao mesmo tempo, ajudando a formar - o pandemônio que é nossa realidade. É bom não se afeiçoar aos personagens, pois em algum momento ele revelará o seu lado mais desgraçado.

Poucos autores conseguem criar representações tão boas do emaranhado de complexidades sociais e morais que é o Brasil. E um Brasil retratado a partir do Pará, especialmente Belém, a cidade favorita do autor para ambientar a sua obra iniciada em 1998 com "Os Éguas".

Pelas vielas da capital paraense, pelos caminhos de rios e por seus arredores que perambulamos por histórias que tocam em pontos como misoginia, bandidagem, corrupção, sexualização precoce, amores tortos e tráfico de drogas. Em alguns momentos, é preciso ter estômago para enfrentar o horror encontrado pelas páginas.

Caminhos para ler Edyr? Tenho, claro.

"Pssica" mesmo é uma boa porta de entrada. Publicado em 2015 pela Boitempo, casa do autor, é um romance marcado pelos ratos d'água, piratas que atuam nos rios amazônicos, e pelos crimes que se estendem até a Guiana Francesa, fronteira rara em nossa literatura. Só mais um exemplo do que encontramos pelas páginas do cara.

"Belhell", de 2020, é uma opção menos óbvia. Nele, circulamos pelo submundo de Belém. Encontramos grandes figurões: policiais corruptos, milicianos, ricaços que podem torrar milhões numa noite, um médico que só se excita ao garrotear e estrangular gente na rua, políticos importantes, o governador…. Apenas a lei do mais forte parece reger uma intrincada rede de imoralidades.