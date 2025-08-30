Ler Luis Fernando Verissimo sempre será um caminho seguro para sorrir
"Com a possível exceção do pavão, nenhum outro animal se ama como o homem" e todo mundo que já pisou num campo sabe: "nenhum amor-próprio resiste a uma bola pelo meio das pernas. Que dirá duas". Então, quando Américo repetiu o drible em Célio, ouviu: "Não faz mais isso".
Acontece que Américo era subordinado de Célio. O que estava em jogo não era apenas uma firula a mais ou a menos, mas, talvez, o seu emprego. Só que em algum momento desta história "entra outra característica do homem brasileiro, o seu peculiar senso de prioridades".
Volto com frequência a essa crônica - "Prioridades - de Luis Fernando Verissimo e sempre a cena se repete: começo a rir antes mesmo de chegar ao final. Ler o escritor que acaba de nos deixar seguirá como um caminho seguro para sorrir. Verissimo sempre será visto como um mestre do humor.
Em crônicas, contos e romances, entregou ao leitor um humor fino, sempre em contato com seus irmãos mais ácidos: o sarcasmo e a ironia. As tiradas revelavam o olhar aguçado de Verissimo para as peculiaridades, contradições, absurdos e idiossincrasias das situações rotineiras, dos encontros e trombadas do dia a dia.
Nas muitas fases mais bicudas do país, esse olhar afiado também se voltava para a política e para as questões sociais. A leveza de Verissimo não o impedia de tratar de assuntos delicados, de expor podres e fustigar poderes. Sabia que é possível ser sério sem ser sisudo. Sempre atento, escreveu ainda em 1999:
"O tamanho do cérebro não determina, necessariamente, o tamanho da inteligência. O homem de Neandertal, que até pouco tempo era considerado nosso antepassado (hoje se especula que é o antepassado só de jogadores de rúgbi, aqueles cujo capacete protetor é o próprio crânio, e do Jair Bolsonaro) tinha um cérebro maior do que o nosso, além de uma estrutura óssea e muscular mais desenvolvida, mas não conseguia nem falar e deu em nada como espécie".
A injustiça contra os jogadores de rúgbi foi cometida numa crônica para o Estadão, uma das casas que o abrigou. Ao longo da vida, também colaborou com veículos como Zero Hora, Jornal do Brasil, Veja e O Globo. Oscilando entre o conto e a crônica, se saiu com uma boa tirada:
"A discussão sobre o que é, exatamente, crônica é quase tão antiga quando aquela sobre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa interessa aos estudiosos da literatura assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha interessa aos zoólogos, geneticistas, historiadores, e (suponho) ao galo, mas não deve preocupar nem o produtor nem o consumidor. Nem a mim nem a você".
Verissimo nos ganhava também pela simplicidade de seus textos. Tinha um estilo de raras firulas, cristalino, que não apresentava entraves ou empecilhos aos leitores. Isso ajuda a explicar o enorme sucesso feito por coletâneas como "Comédias Para Ler na Escola", "As Mentiras que os Homens Contam" e principalmente "Comédias da Vida Privada", livros que circularam incansavelmente entre a metade dos anos 1990 e o começo dos anos 2000.
Essa singeleza que ocasionalmente proporcionava textos geniais também aparecia nas tirinhas de Verissimo, frente de seu trabalho pouco lembrada ou pouco conhecida hoje em dia. Em "As Cobras", desenhos simples bastavam para grandes sacadas condensadas em poucas palavras.
Ed Mort, a Velhinha de Taubaté e o Analista de Bagé estão no hall de grandes personagens criados pelo escritor. Livros como "Borges e os Orangotangos Eternos", "Os Espiões" e "O Jardim do Diabo" também merecem ser lembrados.
Pessoalmente, há um outro elemento que me conecta profundamente à obra de Verissimo: o interesse pela boa mesa. Essa paixão está escancarada no romance "O Clube dos Anjos", escrito para representar a gula numa coleção da editora Objetiva com histórias inspiradas pelos pecados capitais.
Sigo adorando esbarrar com referências a pratos, bebidas e hábitos muitas vezes curiosos dos comensais em minhas leituras ocasionais da obra de Verissimo. "Neste mundo em que as velhas certezas agonizam, o relativismo moral invadiu a gastronomia e tem até pizza de fruta", alertou certa vez. Um sábio também com talheres nas mãos.
Assine a Newsletter da Página Cinco no Substack.
Você pode me acompanhar também pelas redes sociais: Bluesky, Instagram, YouTube e Spotify.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.