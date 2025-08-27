O leitor em tempos de inteligência artificial e minha aposta na literatura

Já temos algumas mudanças evidentes. Hoje, quando pesquisamos sobre algum acontecimento recente no Google, somos apresentados a um resumo da notícia com informações surrupiadas de sites jornalísticos. Com isso, poucos realmente leem notícias ou reportagens, deixando para os veículos de comunicação mais uma crise.

Esse foi um dos pontos tratados por Daniel. Outro: a forma como leitores tem usado certas ferramentas para poupar o tempo que gastariam se dedicando à íntegra de textos, trocando a leitura total por um resumo que supostamente saberia identificar o que é essencial e o que é dispensável naquele conteúdo.

Lido com essa praga praticamente todos os dias, ao ler muitos livros em PDF (nada de pirataria, são obras que editoras antecipam, avaliações para prêmios…). É abrir o arquivo que já aparece a mensagem: isso aqui é muito longo, não quer um resumo, chefia? Não, não quero. Mas o colega Sérgio Rodrigues teve curiosidade de ver como a coisa funciona e, pelo que contou numa entrevista para a Folha, se surpreendeu com o resultado.

A quantidade de abobrinha inventada pelas inteligências artificiais aparenta ter diminuído, mas as ferramentas ainda estão longe de ser confiáveis. Outra colega, a Luciana Bugni, contou como o chat GPT tentou enrolá-la após delirar durante o serviço e inventar coisas que um figurão jamais disse.

Ao usar uma ferramenta do tipo, um leitor desatento ou desinformado corre o risco de acreditar que "Guerra e Paz" é um romance sobre a Guerra de Troia ou que Brás Cubas é um escritor morto, não um defunto autor, o que muda tudo. Isso deveria ser o suficiente para qualquer um olhar com muitas ressalvas para essa função da tecnologia.

Pouca gente está aí para sutilezas, no entanto, e ressalvas costumam ser atropeladas pelo avançar das coisas. Quem será o primeiro leitor de um texto: o ser humano ou a inteligência artificial que oferecerá ao humano o seu recorte daquilo? Quais textos serão valiosos o suficientes para não passar por esse processo de desmembramento, enxugamento e despersonalização?