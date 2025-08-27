O leitor em tempos de inteligência artificial e minha aposta na literatura
A inteligência artificial segue como assunto que gera dúvidas e desconfianças. Se o avançar da joça é inevitável, o que resta é tentar entender seu funcionamento, aprimorar nossas questões e buscar respostas para que tenhamos um futuro minimamente razoável junto com as traquitanas. Ninguém sabe exatamente o que virá, mas ficar em pânico ou apenas lamuriando pouco ajuda.
Semana passada, estive no Guarujá para participar do 4º Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, organizado pela Câmara Brasileira do Livro. Uma das apresentações mais oportunas foi a do argentino Daniel Benchimol, diretor da Proyecto451, agência que auxilia empresas do mercado editorial a lidar com inovações tecnológicas.
Repassando um histórico recente, tocando em pontos do presente e vislumbrando caminhos possíveis para o futuro, Daniel trouxe uma pergunta que eu venho me fazendo há algum tempo. Muito se discute sobre os impactos da inteligência artificial na escrita, mas como ficará a nossa leitura?
Já temos algumas mudanças evidentes. Hoje, quando pesquisamos sobre algum acontecimento recente no Google, somos apresentados a um resumo da notícia com informações surrupiadas de sites jornalísticos. Com isso, poucos realmente leem notícias ou reportagens, deixando para os veículos de comunicação mais uma crise.
Esse foi um dos pontos tratados por Daniel. Outro: a forma como leitores tem usado certas ferramentas para poupar o tempo que gastariam se dedicando à íntegra de textos, trocando a leitura total por um resumo que supostamente saberia identificar o que é essencial e o que é dispensável naquele conteúdo.
Lido com essa praga praticamente todos os dias, ao ler muitos livros em PDF (nada de pirataria, são obras que editoras antecipam, avaliações para prêmios…). É abrir o arquivo que já aparece a mensagem: isso aqui é muito longo, não quer um resumo, chefia? Não, não quero. Mas o colega Sérgio Rodrigues teve curiosidade de ver como a coisa funciona e, pelo que contou numa entrevista para a Folha, se surpreendeu com o resultado.
A quantidade de abobrinha inventada pelas inteligências artificiais aparenta ter diminuído, mas as ferramentas ainda estão longe de ser confiáveis. Outra colega, a Luciana Bugni, contou como o chat GPT tentou enrolá-la após delirar durante o serviço e inventar coisas que um figurão jamais disse.
Ao usar uma ferramenta do tipo, um leitor desatento ou desinformado corre o risco de acreditar que "Guerra e Paz" é um romance sobre a Guerra de Troia ou que Brás Cubas é um escritor morto, não um defunto autor, o que muda tudo. Isso deveria ser o suficiente para qualquer um olhar com muitas ressalvas para essa função da tecnologia.
Pouca gente está aí para sutilezas, no entanto, e ressalvas costumam ser atropeladas pelo avançar das coisas. Quem será o primeiro leitor de um texto: o ser humano ou a inteligência artificial que oferecerá ao humano o seu recorte daquilo? Quais textos serão valiosos o suficientes para não passar por esse processo de desmembramento, enxugamento e despersonalização?
Meu palpite, hoje, é que permanecerá relevante o que é lido não para a mera obtenção de informações ou possibilidade de aprendizados, mas pelo prazer da leitura em si. O que acontece nos livros de Clarice Lispector ou de Cormac McCarthy é bem menos importante e impressionante do que a forma como as coisas acontecem, como a história está construída e as ideias estão expostas.
Sobreviverá a leitura diretamente relacionada ao prazer de ler, não funções predeterminadas. Sobreviverá a arte, que serve para muita coisa, mas nunca de maneira pragmática. Sobreviverá o que só ganha sentido diante da interlocução com um humano. Sobreviverá a literatura.
E quem se interessará por essa literatura? É outra pergunta que me faço.
