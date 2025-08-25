Lilia Guerra, Flip e racismo: o piano de cauda descendo a ladeira de patins

"Fiquei tão espantada na hora que até ri", conta. Compreendeu que a pousada pedia reembolso por tais itens e a produção apenas lhe reportava a situação. "Me disseram que duvidavam muito que isso houvesse realmente ocorrido. Porém, que se tivesse sido assim, eu só precisava confirmar e eles providenciariam o ressarcimento", escreveu.

Em seu texto, Lilia, uma mulher negra, fala sobre o contraste entre o tom protocolar da mensagem e a forma como aquilo lhe impactou:

"Aparentemente, nada mais do que a necessidade de eliminar uma demanda pendente e partir para a próxima. Suponho que deva ser uma ocorrência corriqueira, dada a naturalidade com que me foi comunicada. Para mim? Um piano de cauda descendo uma ladeira de patins. Inacreditável".

Lilia é autora de "Perifobia", coleção de histórias publicada primeiro pela Patuá e que agora volta aos leitores pela Todavia. Guardo na lembrança como gostei da obra quando a li lá atrás, tanto que recebeu menção entre meus destaques de 2019.

Em 2023 a autora publicou, também pela Todavia, "O Céu Para os Bastardos", romance sobre uma trabalhadora doméstica que vive numa espécie de Macondo periférica, define a editora.

Na mesa em Paraty, Lilia leu um trecho de "O Céu Para os Bastardos". No fragmento, uma personagem decide portar uma bolsa minúscula para não levantar suspeitas de que poderia furtar algo de determinados locais. É uma história corriqueira, infelizmente.