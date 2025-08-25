Lilia Guerra, Flip e racismo: o piano de cauda descendo a ladeira de patins
É bastante triste o relato que a escritora Lilia Guerra publicou sobre o que lhe aconteceu após a participação na Flip deste ano, onde dividiu uma mesa na programação principal com a chilena Alia Trabucco Zerán (sobre quem escrevi aqui).
Feliz com o momento, Lilia subiu no palco carregando consigo a imagem de Carolina Maria de Jesus, autora que tanto admira, uma das mais importantes de nossa literatura no século 20. Em Paraty, a escritora ainda comemorou a oportunidade de conhecer Nei Lopes, outro gigante, e de conhecer e abraçar muita gente. É mesmo uma festa feita de bons encontros.
Alguns dias depois, recebeu uma mensagem esquisita da organização do evento. A pousada em que hospedaram a convidada tinha se queixado de que a hóspede havia levado um lençol e uma manta. O relato completo está no Substack da artista.
"Fiquei tão espantada na hora que até ri", conta. Compreendeu que a pousada pedia reembolso por tais itens e a produção apenas lhe reportava a situação. "Me disseram que duvidavam muito que isso houvesse realmente ocorrido. Porém, que se tivesse sido assim, eu só precisava confirmar e eles providenciariam o ressarcimento", escreveu.
Em seu texto, Lilia, uma mulher negra, fala sobre o contraste entre o tom protocolar da mensagem e a forma como aquilo lhe impactou:
"Aparentemente, nada mais do que a necessidade de eliminar uma demanda pendente e partir para a próxima. Suponho que deva ser uma ocorrência corriqueira, dada a naturalidade com que me foi comunicada. Para mim? Um piano de cauda descendo uma ladeira de patins. Inacreditável".
Lilia é autora de "Perifobia", coleção de histórias publicada primeiro pela Patuá e que agora volta aos leitores pela Todavia. Guardo na lembrança como gostei da obra quando a li lá atrás, tanto que recebeu menção entre meus destaques de 2019.
Em 2023 a autora publicou, também pela Todavia, "O Céu Para os Bastardos", romance sobre uma trabalhadora doméstica que vive numa espécie de Macondo periférica, define a editora.
Na mesa em Paraty, Lilia leu um trecho de "O Céu Para os Bastardos". No fragmento, uma personagem decide portar uma bolsa minúscula para não levantar suspeitas de que poderia furtar algo de determinados locais. É uma história corriqueira, infelizmente.
Vira e mexe ficamos sabendo de pessoas acusadas de crimes que não cometeram, em ilações sempre impregnadas de racismo e outros preconceitos. São vidas intimidadas a ponto de alguns andarem com a nota fiscal no bolso quando portam objetos de certo valor.
"Durante a conversa a mediadora perguntou se uma cena parecida já tinha acontecido comigo. Respondi alegremente que não. Bem, se a conversa se desenvolvesse hoje, eu poderia responder tristemente que sim. Já aconteceu", completa Lilia em seu texto.
Depois a Flip soltou uma nota protocolar, dizendo lamentar o ocorrido e se solidarizar com Lilia. Na festa, como em boa parte do mercado editorial, discursos progressistas imperam, mas as contradições ainda são muitas.
