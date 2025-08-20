Por que fingir que a leitura não é uma atividade intelectual?

Ora, afastar a leitura do intelecto me parece fazer tanto sentido quanto tentar dissociar o futebol do esporte. A leitura é uma atividade essencialmente intelectual. Vamos ao livro, lemos o texto, mas é na nossa cabeça que tudo acontece. Cabe aos leitores, com seu cérebro, dar forma e sentido àquilo que encontra nas páginas. Não há, ou não deveria existir, motivo para esconder ou tentar disfarçar isso.

O problema me parece outro: o ranço que muitos têm de qualquer atividade intelectualizada. Intelectual seria aquele tipo chato que vive enfurnado em seu canto rosnando para os outros, que não consegue falar do 6X0 do Vasco sobre o Santos e do choro do Neymar sem citar Bourdieu, isso quando acompanha o Brasileirão. Bobagem se apegar a essa caricatura.

Não é de hoje que o anti-intelectualismo nos ronda. Virou comum ser taxado de chato, até motivo de chacota, tudo relacionado aos estudos, à introspecção, ao aprimoramento na forma de enxergar o mundo. Sempre tem um estúpido para tirar sarro de quem curte ler. Não por acaso, brucutus passaram a fazer cada vez mais sucesso.

Algumas semanas atrás, Ted Chiang, um dos grandes nomes da ficção científica, esteve no Brasil para uma série de encontros. Em entrevista a Thiago Ney, o escritor afirmou que não via sentido em usar a inteligência artificial porque o ato de escrever lhe ajuda a entender seus pensamentos, a descobrir o que está em sua mente.

Em sua newsletter, a jornalista Taize Odelli escreveu sobre essa postura de Chiang e levantou um questionamento importante: será que as pessoas querem pensar? É uma pergunta crucial num tempo em que há desprezo pela intelectualidade.

"Pensar é um ato perigoso, é desgastante, e tem gente que faz de tudo para não exercer essa atividade nas coisas mais básicas da vida. Lembro de ouvir, quando criança, que é melhor não ficar pensando para não ficar louco — pois é, pensar demais leva a conclusões que fazem a gente questionar nossa sanidade e existência? Tem gente que se orgulha de não pensar e de ser incapaz de fazer isso", escreve Taize.