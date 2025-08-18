Como nos livros, cada corrida tem a sua história: hoje conto uma feliz
Cada prova tem a sua história.
Fora os treinos, essenciais e contínuos, a volta à corrida já tinha rolado em março. 15km na chatice que é a Marginal Pinheiros: imbica para um lado, faz a volta, descamba para o outro, faz a volta e pronto, desembesta até a chegada. Enfadonho que só. Mas a distância era boa; a companhia, ótima; o motivo, digno.
Regressava depois de mais de dois anos longe de provas. Penei para voltar a correr pelo menos 5km após uma lesão séria no joelho direito. Ligamento colateral medial: quase 8 meses parado. Entram na conta da marmotagem uns tantos quilos a mais na balança e doses generosas de relaxo.
Voltar à meia-maratona, minha distância preferida, era uma das ideias para este ano. Entre trotes, treinos de tiro e longões, a resistência e o ritmo (este nunca foi lá essas coisas) voltaram. Cada prova tem a sua história, e a da SP City seria retornar aos 21km. A antiga ambição, fazer pela primeira vez o trajeto abaixo de duas horas, deveria ser papo para outro momento. Convém não misturar demais as coisas para que a trama não fique rocambolesca.
Um dos trunfos da SP City é o seu percurso. Larga no Pacaembu, passa pelo Minhocão e, depois, centro histórico: Ipiranga, São João, Praça da República, Theatro Municipal, Viaduto do Chá, prefeitura, Catedral da Sé. Ainda contorna o Ibirapuera e termina no Jockey Club.
É bonito. A cidade se oferece para corredores passearem por pontos turísticos e históricos durante o amanhecer de um domingo.
Passeio com alguns perrengues, diga-se. A largada foi tranquila, mas gargalos na entrada e na saída do Minhocão obrigavam o corredor a diminuir o ritmo ou, grave, parar completamente. Era gente demais para passar por curvas bicudas ou acessos estreitos.
Finalizada a prova, já no Jockey, alguém achou uma boa ideia deixar só um portãozinho para milhares de pessoas saírem e outras tantas (familiares, amigos dos corredores, curiosos) entrarem na arena. Tumulto digno de estádio de futebol, só faltou a polícia batendo nos outros a troco de nada.
Foi no meio da coisa que saquei uma das subtramas dessa história. Em 2018, numa das primeiras meias que fiz, tinha perdido feio para a 23 de maio. Cheguei ali sem saber muito bem que se tratava de uma subida pouco íngreme, mas constante, que atormenta durante mais de 2km. Daquela vez, mesmo comendo todos os bombons que tinha no bolso, cheguei exaurido no final do morro.
Não que tivesse esquecido da 23. Pelo contrário. Semana a semana, fazia questão de colocar rampas em parte dos treinos. Só não sabia dizer se havia treinado o suficiente. No meio da subida que notei: acontecia o reencontro que aguardei durante anos, a chance de finalmente me entender com algo que tinha ficado pendente. Não supunha, porém o desejo por essa revanche estava internalizado em mim.
Já escrevi aqui sobre como certos livros nos acompanham e atormentam durante a vida. Tentamos ler num momento, a coisa não vai. Tentamos de novo em outro, e novamente empacamos. Chegamos ao final de alguns com a sensação de que fomos amassados pela leitura. Até que um dia leitor e obra se encontram numa junção inesquecível. No meu caso, foi assim com "Cem Anos de Solidão", por exemplo.
Pensei no clássico de Gabo ao notar que chegava no final da 23 sem sobrar, mas também ser perder o ritmo, sem dar nenhum indício de colapso. Estava, enfim, pronto para fazer daquilo um momento gostoso de se viver. Uma conquista na minha trajetória tão medíocre (perante os demais) mas tão gloriosa (perante outros momentos da minha vida) como corredor.
Grande cena dentro de uma história pessoal que prometi trilhar em 2025. História que ganhou ares exagerados no final, quando ainda pintou um recorde pessoal: 21km em 2 horas, 1 minuto e 36 segundos.
Meus leitores já estão cansados de saber. Ao longo desse processo entre a lesão e a corrida, uma frase de "A Paixão Segundo G. H.", de Clarice, me acompanhou em diversos momentos: "Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano".
Desistir é e sempre será uma opção - não há nada de indigno ou vexatório nisso; é importante sabermos a hora de parar, de desencanar de algo. Mas, que bom, não foi desta vez que deixei a corrida pra lá.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.