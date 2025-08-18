Como nos livros, cada corrida tem a sua história: hoje conto uma feliz

Voltar à meia-maratona, minha distância preferida, era uma das ideias para este ano. Entre trotes, treinos de tiro e longões, a resistência e o ritmo (este nunca foi lá essas coisas) voltaram. Cada prova tem a sua história, e a da SP City seria retornar aos 21km. A antiga ambição, fazer pela primeira vez o trajeto abaixo de duas horas, deveria ser papo para outro momento. Convém não misturar demais as coisas para que a trama não fique rocambolesca.

Um dos trunfos da SP City é o seu percurso. Larga no Pacaembu, passa pelo Minhocão e, depois, centro histórico: Ipiranga, São João, Praça da República, Theatro Municipal, Viaduto do Chá, prefeitura, Catedral da Sé. Ainda contorna o Ibirapuera e termina no Jockey Club.

É bonito. A cidade se oferece para corredores passearem por pontos turísticos e históricos durante o amanhecer de um domingo.

Passeio com alguns perrengues, diga-se. A largada foi tranquila, mas gargalos na entrada e na saída do Minhocão obrigavam o corredor a diminuir o ritmo ou, grave, parar completamente. Era gente demais para passar por curvas bicudas ou acessos estreitos.

Finalizada a prova, já no Jockey, alguém achou uma boa ideia deixar só um portãozinho para milhares de pessoas saírem e outras tantas (familiares, amigos dos corredores, curiosos) entrarem na arena. Tumulto digno de estádio de futebol, só faltou a polícia batendo nos outros a troco de nada.

Foi no meio da coisa que saquei uma das subtramas dessa história. Em 2018, numa das primeiras meias que fiz, tinha perdido feio para a 23 de maio. Cheguei ali sem saber muito bem que se tratava de uma subida pouco íngreme, mas constante, que atormenta durante mais de 2km. Daquela vez, mesmo comendo todos os bombons que tinha no bolso, cheguei exaurido no final do morro.