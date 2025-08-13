Mahmud Darwich e a tristeza de ontem e de hoje na Palestina
"'De onde vocês são?'
'De Kafar-Qassim', dissemos todos a uma só voz.
'Onde vocês estavam?'
'No trabalho'.
Ele se afastou cerca de cinco metros, aonde havia dois de seus colegas com metralhadoras, e gritou:
'Abatam-nos'."
*
A citação poderia ser de outro dia, mas não é. Está em "Diário da Tristeza Comum", coleção de relatos escrito por Mahmud Darwich (Tabla, tradução de Safa Jubran). São textos com linguagem ocasionalmente poética e sempre incisiva. É um livro que revela, denuncia e transborda a indignação daqueles que foram expulsos de suas terras em 1948 para a criação do estado de Israel.
Massacres, revoltas, arbitrariedades contra os refugiados e o ciclo de violência com disparidade completa de forças estão pelas páginas. Também há muito do sistema de apartheid tão bem transformado em literatura por Adania Shibli em seu "Detalhe Menor" (Todavia, também tradução de Safa, aqui a resenha). Cabe a um burocrata definir por onde palestinos podem ou não andar. Enquanto alguns seres humanos pisam na lua, outros precisam implorar às autoridades para visitar a própria família.
Entre o exílio, a busca pela sobrevivência e o sonho de ter de volta o que lhes foi tirado, é prudente desconfiar da alegria, pondera Darwich. A dor é sempre grande quando essa alegria nos trai.
*
A citação sobre as pessoas abatidas vem do relato de uma sobrevivente do massacre da aldeia de Kafar-Qassim. Dezenas de árabes voltavam para suas casas após um dia de trabalho quando foram detidos pelas forças pró-Israel. Estavam desarmados e sequer sabiam de um tal toque de recolher. Logo veio a ordem: "abatam-nos". Então, 49 seres humanos foram assassinados, dentre eles sete crianças e nove mulheres.
Isso foi em 1956. Após quase 70 anos, na semana passada, um relatório divulgado pela organização Médicos Sem Fronteiras informou sobre crianças baleadas no peito, pessoas esmagadas e multidões mortas a tiros enquanto, famélicos, buscavam por alimentos. Mais palestinos mortos por Israel. Palestinos abatidos a tiros como se fossem animais, aponta o relatório.
O verbo se repete: abater.
*
Mahmud Darwich num dos relatos de "Diário da Tristeza Comum":
"Israel demonstra grande sensibilidade a qualquer prática que veja como opressiva em relação aos judeus em qualquer lugar do mundo, mas tais práticas rapidamente se tornam legítimas e humanas quando aplicadas contra os árabes. E o que era considerado selvageria quando dirigido contra judeus se transforma imediatamente em um dever nacional judaico quando praticado com as armas judaicas 'puras' contra os árabes".
*
Darwich relata outros massacres em seu livro. Conta que no de Deis-Yassin, em 1948, forças israelenses ocupavam aldeias, reuniam os habitantes e deixavam-nos no sol durante longas horas. Depois, escolhiam os jovens mais bonitos e os matavam na frente de todos.
Um dos principais nomes da literatura árabe do século 20, a trajetória de Darwich está profundamente entrelaçada com a história da Palestina, onde nasceu em 1941. Escreveu sobre a sua terra, o exílio e a resistência de seus compatriotas também em livros como "Da Presença da Ausência" e "Memória Para o Esquecimento". É um nome importante para quem quer ter uma visão do conflito entre Israel e Palestina por uma perspectiva diferente da hegemônica no Ocidente e nos países que se acham ocidentais.
*
Outra frase de Darwich: "A poesia diz e não diz. A poesia fala a verdade, mas não a anuncia".
*
Já ao jornalismo cabe anunciar e denunciar. Daí o espanto permanente em ver como ainda tratam com tantas ressalvas, poréns e relativizações o que acontece em Gaza.
Neste final de semana, Israel matou mais cinco jornalistas, todos da rede Al Jazeera. Colegas que passam o dia papagaiando na televisão pouco ou nada disseram sobre o assunto, que em raros veículos mereceu mais atenção do que uma nota de rodapé. Acontecesse o mesmo com uma equipe do New York Times na Ucrânia, certamente a reação seria outra.
Morto em 2008, Darwich também escreveu sobre a prática de acusar antissemitismo em qualquer olhar crítico a Israel. Tudo indica que é mesmo mais difícil e mais custoso falar sobre abusos e crimes cometidos por Israel do que pela Rússia ou qualquer outro país.
