Mahmud Darwich e a tristeza de ontem e de hoje na Palestina

"'De onde vocês são?'

'De Kafar-Qassim', dissemos todos a uma só voz.

'Onde vocês estavam?'

'No trabalho'.

Ele se afastou cerca de cinco metros, aonde havia dois de seus colegas com metralhadoras, e gritou:

'Abatam-nos'."

*

A citação poderia ser de outro dia, mas não é. Está em "Diário da Tristeza Comum", coleção de relatos escrito por Mahmud Darwich (Tabla, tradução de Safa Jubran). São textos com linguagem ocasionalmente poética e sempre incisiva. É um livro que revela, denuncia e transborda a indignação daqueles que foram expulsos de suas terras em 1948 para a criação do estado de Israel.

Massacres, revoltas, arbitrariedades contra os refugiados e o ciclo de violência com disparidade completa de forças estão pelas páginas. Também há muito do sistema de apartheid tão bem transformado em literatura por Adania Shibli em seu "Detalhe Menor" (Todavia, também tradução de Safa, aqui a resenha). Cabe a um burocrata definir por onde palestinos podem ou não andar. Enquanto alguns seres humanos pisam na lua, outros precisam implorar às autoridades para visitar a própria família.