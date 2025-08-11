'Bobbie Goods' ressuscita pirataria raiz na era da pirataria virtual
Paulo Coelho é um bom exemplo de como a pirataria no mercado editorial mudou nas últimas décadas.
Em 2005, quando lançou mundialmente "O Zahir", escolheu o Irã para ser o primeiro país a receber o romance. O motivo era estratégico: a primazia garantia ao autor a chance de recorrer à Justiça local para tentar combater versões piratas do livro em persa.
Era a pirataria tradicional. Cópias do livro original ou, em alguns casos, traduções paralelas. Foi o que aconteceu certa vez no Peru, por exemplo. Como a editora demorou para lançar a versão local de um romance do Mago, camelôs deram um jeito de providenciar que o livro chegasse logo ao mercado local. Arrumaram eles mesmos um tradutor e atropelaram qualquer oficialidade.
Paulo Coelho era muito pirateado sobretudo no Oriente Médio, na América Latina e na Índia. Teve, durante um tempo, uma relação ambígua com a prática. Se, como no caso do Irã, procurava por formas de inibi-la, também reconhecia que esses livros mambembes ajudavam a divulgar sua obra, a fazer com que se tornasse ainda mais conhecido. A pirataria como aliada do marketing.
Em anos mais recentes a pirataria mudou de cara. Livros piratas impressos saíram de moda. Com o avanço da internet, foram substituídos pelo texto da obra disponibilizado em sites ou arquivos digitais. Em 2012, em resposta a um movimento antipirataria, Paulo defendeu a circulação irrestrita de sua obra: "Pirateiem tudo o que escrevi", bradou na época.
Hoje, esse é um dos grandes dramas enfrentados por nossas editoras. Não conseguem dizer com precisão quanto dinheiro perdem com a pirataria virtual, mas sabem que é muito. E lembro de tudo isso não por topar com mais alguém compartilhando PDF em grupos de WhatsApp, mas por presenciar algo com a cara do passado: camelôs anunciando versões piratas impressas de um livro.
E não foi só uma vez.
Primeiro, na avenida Tucuruvi, um ambulante expunha em sua barraquinha exemplares mal-ajambrados de livros para colorir da série "Bobbie Goods".
Semanas depois, numa estação de metrô, a coisa era mais intensa. Um vendedor berrava pelos corredores: "'Bobbie Goods' é 20 reais", "'Bobbie Goods' é 20 reais", "Só 20 reais o 'Bobbie Goods'". Exemplares com imagens pouco nítidas se espalhavam sobre uma lona no chão.
Já escrevi a respeito dessa nova onda de livros para colorir. Apontei alguns poréns que devemos levar em conta diante do fenômeno.
Outro dia, conversando com um profissional com um bom punhado de décadas de experiência no mercado editorial, fui apresentado a um argumento razoável em favor desses livros: levam pessoas às livrarias. E dificilmente alguém que entra numa livraria compra apenas o livro que está buscando; quase sempre descobre e compra algo que sequer imaginava existir, argumentou a pessoa.
Isso se o sujeito for até a livraria, né? Penso agora, diante das ofertas em barraquinhas e no metrô. Ressuscitar a pirataria raiz na era da pirataria virtual é mais um indicativo de que, gostemos ou não, "Bobbie Goods" é um baita fenômeno.
