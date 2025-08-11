'Bobbie Goods' ressuscita pirataria raiz na era da pirataria virtual

Paulo Coelho era muito pirateado sobretudo no Oriente Médio, na América Latina e na Índia. Teve, durante um tempo, uma relação ambígua com a prática. Se, como no caso do Irã, procurava por formas de inibi-la, também reconhecia que esses livros mambembes ajudavam a divulgar sua obra, a fazer com que se tornasse ainda mais conhecido. A pirataria como aliada do marketing.

Em anos mais recentes a pirataria mudou de cara. Livros piratas impressos saíram de moda. Com o avanço da internet, foram substituídos pelo texto da obra disponibilizado em sites ou arquivos digitais. Em 2012, em resposta a um movimento antipirataria, Paulo defendeu a circulação irrestrita de sua obra: "Pirateiem tudo o que escrevi", bradou na época.

Hoje, esse é um dos grandes dramas enfrentados por nossas editoras. Não conseguem dizer com precisão quanto dinheiro perdem com a pirataria virtual, mas sabem que é muito. E lembro de tudo isso não por topar com mais alguém compartilhando PDF em grupos de WhatsApp, mas por presenciar algo com a cara do passado: camelôs anunciando versões piratas impressas de um livro.

E não foi só uma vez.

Primeiro, na avenida Tucuruvi, um ambulante expunha em sua barraquinha exemplares mal-ajambrados de livros para colorir da série "Bobbie Goods".

Semanas depois, numa estação de metrô, a coisa era mais intensa. Um vendedor berrava pelos corredores: "'Bobbie Goods' é 20 reais", "'Bobbie Goods' é 20 reais", "Só 20 reais o 'Bobbie Goods'". Exemplares com imagens pouco nítidas se espalhavam sobre uma lona no chão.