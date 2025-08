Além da Flip: a festa literária do Pelourinho e a resistência da Flipei

É uma festa que se espalha por mais de dez pontos do centro histórico de Salvador e reúne gente de diferentes frentes da literatura. Neste ano serão cerca de 500 convidados distribuídos em quase 200 atividades.

No ano passado, 250 mil pessoas circularam pela festa soteropolitana. Para se ter uma ideia do que isso representa, há pouco a Flip reuniu 34 mil visitantes em Paraty, número também relevante.

Uma das marcas da Flipelô é fazer uma boa mistura entre grandes nomes de nossa literatura com artistas, sobretudo baianos, que buscam por mais espaço no cenário nacional. Nas primeiras edições, puxo na memória, não era raro encontrar com Itamar Vieira Jr. acompanhando uma mesa ou outra antes de todo o sucesso que fez com "Torto Arado".

Luiz Antonio Simas, Raphael Montes, Ana Elisa Ribeiro, Lázaro Ramos, Franklyn Carvalho, Ale Santos, Thalita Rebouças, Edyr Augusto, Tiago Ferro, Lilia Schwarcz e Micheliny Verunschk são alguns nomes que estarão na Flipelô de 2025. Dentre os convidados internacionais, destaque para a poesia, principal área de atuação de escritores como o argentino Leopoldo Castilla, a indiana Shelly Bhoil e Tracy K. Smith, dos Estados Unidos.

Olho com curiosidade para a produção de outros dois escritores estrangeiros que falarão por lá: o moçambicano Adelino Timóteo e o meio francês meio marfinense GauZ'. Também estarão por Salvador a portuguesa Anabela Mota Ribeiro e a chilena Andrea Jeftanovic. Andrea é autora do incômodo "Não Aceite Caramelos de Estranhos" (Mundaréu, tradução de Luis Reyes Gil). Farei a mediação do papo com a ela e estarei em algumas outras mesas da Flipelô, coloquei tudo no Instagram, no BlueSky e no Notes.

Se estivesse por São Paulo, certamente prestigiaria a Flipei (Festa Literária Pirata das Editoras Independentes), que se desdobrará pelo Galpão Elza Soares (Armazém do Campo - MST), Instituto Luiz Gama, La Librería e Sol Y Sombra. Foram alternativas encontradas após a prefeitura da capital paulista informar que o evento não poderia mais rolar na Praça das Artes por conta de seu "conteúdo político-ideológico".