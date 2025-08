Rosa Montero: 'A realidade é muito pouco confiável'

Uma das principais atrações da Flip deste ano, Rosa Montero estará em São Paulo nesta terça-feira, dia 5, para um bate-papo no Instituto Cervantes, na Av. Paulista. A mediação será da jornalista Vera Magalhães. O evento é gratuito. Os ingressos precisam ser tirados antecipadamente no Sympla (atualização às 15h30 do dia 4 de agosto: ingressos esgotados, mas vai dar para assistir à mesa pelo canal de Youtube do Instituto).

Um aspecto que me agrada em parte do seu trabalho é como são borradas as fronteiras entre a ficção e a não ficção, o romance e o ensaio. Por que essa opção? Em qual momento você decidiu ou notou que esse seria um bom caminho para a sua literatura?

Em "A Louca da Casa", "A Ridícula Ideia de Nunca Mais te ver" e "O Perigo de Estar Lúcida" os limites entre a ficção e a não ficção, entre o romance o ensaio, são mesmo difusos. Na verdade, não fiz essa escolhi. Os romances e os livros que escrevemos se impõem. Não escolhemos a história que vamos contar, mas a história nos escolhe.

O primeiro desses três artefatos literários, como os chamo, foi "A Louca da Casa". Quando comecei a escrevê-lo, pensei que estivesse escrevendo um ensaio convencional sobre a escrita. Depois de seis meses de trabalho, me dei conta, primeiro, de que não era um ensaio convencional. Tinha ficção e tudo mais, era um novo gênero ou subgênero. E, segundo, que não era sobre a escrita, mas sobre a imaginação.

Qual papel essa arte de fronteiras pouco claras, muitas vezes fluidas, pode ter num mundo em que governantes falam em fronteiras cada vez mais rígidas e parecem convencidos das certezas que inventam?

Claro que esse tipo de artefato literário - onde as fronteiras são mais fluidas, onde nada é o que parece ser, onde a realidade se confunde com o artifício, o inventado se confunde com o real - é um subgênero, digamos, que reflete de maneira mais perfeita a ideia que tenho da realidade.