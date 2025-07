Além do Vampiro: novos caminhos para ler e conhecer Dalton Trevisan

Fabiana compartilha pastas cheias de recortes sobre crimes e processos jurídicos, material que serviria como uma espécie de laboratório para o que o autor criaria em sua literatura. Também mostra uma prateleira com exemplares da obra de Dalton repletos de marcações que indicam revisões ou modificações a serem feitas nas edições definitivas de seus livros.

E aí chegamos na parte mais vultuosa da coisa. No final do ano passado, pouco antes de nos deixar, Dalton rompeu com a Record e levou a sua obra para a Todavia. A nova casa prometeu publicar 37 títulos do escritor ao longo do tempo.

Novas edições de meia dúzia de livros já pintaram em nossas livrarias: "O Vampiro de Curitiba", "O Beijo na Nuca", "Ah, é?", "Pão e Sangue", Chorinho Brejeiro" e "Desgracida". A previsão é que outros dois saíam no primeiro semestre do ano que vem.

Já publicaram também a antologia "Educação Sentimental do Vampiro", organizada por Caetano W. Galindo e Felipe Hirsch. É um caminho para leitores conhecerem contos de diferentes momentos da obra de Dalton.

E não é do autor, mas tem tudo a ver com ele. A Autêntica lançou uma coletânea de contos inspirados na obra de Dalton. "Os Elefantes Viriam pela Manhã" reúne 13 histórias inspiradas no universo do curitibano escritas por autores como Noemi Jaffe, Marcelino Freire, João Anzanello Carrascoza, Cristhiano Aguiar e Luci Collin.

São movimentos diversos para resolver um problema também abordado no papo com Christian para o podcast: fazer com que Dalton não seja apenas um nomão que ecoa por aí, mas volte a ser um escritor lido, debatido e apropriado por leitores de diferentes gerações.