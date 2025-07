'Brasil: Nunca Mais' será atual enquanto houver lambe-botas de torturador

O convencional seria dizer que temos uma edição comemorativa da obra. Mas encasqueto com a palavra. Não se celebra a existência de um trabalho como esse. Reconhece-se, sim, sua importância. Aplaude-se quem se empenhou para que ele existisse. Enaltece-se o seu valor. E lamenta-se que tenhamos vivido o que encontramos pelas páginas de "Brasil: Nunca Mais".

Pior, temos ali fantasmas que seguem a atormentar o nosso presente.

Pau-de-arara. Choque elétrico. Afogamento. Cadeira do dragão. Espancamentos. Ameaças com jiboias e jacarés. Inserção de baratas no ânus das vítimas. Estupros. É enorme a miríade de agressões covardes que o livro elenca ao revelar o que os militares fizeram contra mais de 20 mil brasileiros ao longo de nossa última ditadura.

"Brasil: Nunca Mais" nasceu do esforço de mais de 30 pesquisadores que destrincharam processos que correram pela Justiça Militar entre 1964 e 1979. É uma carnificina registrada em mais de 700 mil páginas, documentada pelos agentes do Estado que cometiam os atos bárbaros. É um livro que nasce a partir do que os homens de farda, capatazes e torturadores, produziram sobre a própria atividade ilegal e desumana.

Arns foi um dos responsáveis por organizar a obra. Nessa empreitada fundamental para nos mostrar como militares agiam em seus porões, o cardeal teve a companhia do jurista Hélio Bicudo e do pastor Jaime Wright. Quando chegou aos leitores, em 1985, pouco depois de nossa redemocratização, "Brasil: Nunca Mais" fez enorme sucesso. Ocupou durante 92 semanas a lista dos livros mais vendidos na categoria de não ficção.

Um exemplo mais gráfico do que encontramos por aquelas páginas: