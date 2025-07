'A Vingança das Bibliotecas': quadrinhos para todos apaixonados por livros

Não é de hoje que curto o trabalho do quadrinista escocês Tom Gauld. "Golias" emocionou por fazer uma releitura da história bíblica para tratar da banalidade da guerra. "Guarda Lunar", por sua vez, faz pensar: quem vai querer viver num lugar desértico como Marte?

Desde que conheci seu trabalho graças a esses livros, presto atenção quando trombo com tiras do artista em revistas como The New Yorker ou jornais como o Guardian e o New York Times.

Para o Guardian que Gauld fez originalmente as tiras reunidas agora em "A Vingança das Bibliotecas", livro vencedor do Prêmio Eisner de 2023 na categoria publicação de humor. A obra chegou às nossas livrarias no ano passado pela Todavia, como os outros mencionados, com tradução de Érico Assis. É um livro precioso, um bom companheiro de leitores assíduos.

Em suas HQs, Gauld aborda com humor, ironia e certo sarcasmo questões que afligem leitores e escritores em nossos dias. Como fica a escrita na luta contra a voz crítica dentro de nossa cabeça —e será que esse olhar rigoroso é mesmo um problema? E a leitura em tempo de mídias sociais e tantas outras distrações?

"Por favor, você me recomenda um livrão grande e sério que eu possa carregar por aí enquanto mexo no celular?", solicita um cliente à atendente de uma livraria. Enquanto isso, na sala de alguma editora, profissionais discutem o plano de marketing para um futuro livro de memórias:

"Queremos gerar um burburinho que crie certo alvoroço, que sem tardar provoque balbúrdia, na qual podemos dar uma agitada para virar um bafafá. No dia que sair, teremos pleno rebuliço". Coincidência com tudo o que cerca biografias de muitas quase celebridades não é mero acaso.