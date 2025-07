Contraste com a Bienal: faturamento de editoras encolheu 44% desde 2006

Pensa que qualquer evento pode indicar ou confirmar que tudo vai bem? Que estamos, sim, cheios de leitores Brasil afora? Que o livro e a leitura fazem parte do cotidiano dos brasileiros? Pode continuar se iludindo. É como olhar para o Morumbi lotado e constatar: só tem são paulino neste país.

Trago novos dados para complementar outros apresentados.

Semana passada, foi divulgada a nova edição da série histórica "Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro", feita em parceria entre a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen BookData. O principal: entre 2006 e 2024, houve uma queda de 44% no faturamento de nossas editoras nas vendas feitas para o público em geral.

No ano passado, se descontarmos a inflação do período, o faturamento da indústria do livro caiu 1%. Não foi mero acaso. O recuo vem sendo construído paulatinamente há anos. Tanto que essa é a quinta vez seguida que a série histórica indica encolhimento.

E um dado para causar arrepios em muitos leitores que até têm razão em apontar como o preço de livros novos pesam em qualquer orçamento, mas se recusam a olhar ou buscar entender a complexidade que há por trás do custo (ou do valor?). Olhando para as obras gerais, o preço médio dos exemplares hoje, descontada a inflação, é 27% menor do que em 2006. Ou seja, a vida como um todo encareceu bem mais do que os livros.

São dados que estão em consonância com outros. Apenas 35% dos brasileiros estão de fato preparados para compreender textos complexos, apontou a mais recente edição da Pesquisa Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional).