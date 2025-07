Inteligência artificial e grosseria performática atazanam meio literário

Não é a primeira vez que algo do tipo ocorre num prêmio do mercado editorial. Há dois anos, o Jabuti precisou lidar com a presença de desenhos feitos com auxílio da inteligência artificial entre as obras finalistas da categoria de melhor ilustração.

O ponto crucial permanece em aberto: qual é o uso razoável para essas novas tecnologias?

Não queremos livros escritos por inteligência artificial. Mas um autor que utiliza qualquer uma dessas plataformas para auxiliar em momentos específicos da elaboração de um livro - no burilar das ideias, por exemplo, algo identificável se feito direito - deve ser tratado da mesma maneira que o preguiçoso que delegou à máquina todo trabalho que deveria fazer? É um exemplo do tipo de nuance que deveria estar em discussão.

O outro caso teve uma repercussão maior. A revista Bula, famosa por alternar conteúdos razoáveis com materiais apelativos feitos sob medida para desembestar a fúria de leitores ou arrancar risadas toscas de abobalhados pela internet, achou uma boa listar livros brasileiros "tão chatos que deveriam substituir multa de trânsito".

Mau gosto não é nem deve ser proibido, então, até aí, paciência. O problema é que, no achincalhe pelo achincalhe, dispensaram argumentos que parassem de pé e entregaram aos leitores pequenos textos tresloucados, que erravam desde o gênero até a sinopse dos livros desaplaudidos.

Samir Machado de Machado, um dos alvos, apontou o problema sobre o seu "Homens Elegantes": "Fosse só uma resenha negativa, tudo bem. Mas resenha negativa feita em IA com sinopse falsa?", questionou no Instagram.