Sossego eu quero na vida, não nos livros: um semestre de ótimas leituras

Falei bastante da argentina Samanta Schweblin nas últimas semanas. Porém, "O Bom Mal" não poderia ficar de fora dessa relação. E um sobre o qual falei bem menos do que deveria é "As Lembranças do Porvir", clássico mexicano escrito por Elena Garro, peça fundamental (e muitas vezes esquecida) para compreendermos a literatura latino-americana do século 20.

E não só. Do século 21 também.

Encontro ecos sutis do romance de Elena em "Autobiografia do Algodão", leitura da vez que caminha num ritmo muito mais periclitante do que gostaria, atrapalhada diversas vezes por urgências (faz falta a calmaria daquelas duas primeiras semanas do ano, não disse?). Impressiona a habilidade de Cristina Rivera Garza para transitar entre o romance e o ensaio, entre a história e a ficção. Isso para resgatar os passos de sua família e tensões, lutas e violências mexicanas ao longo de mais de século e que seguem a causar tormentos no presente.

Não tem jeito, raras vezes as grandes leituras são fáceis ou serenas. O que é ótimo. Sossego eu quero na vida, não nos livros.

Quem editou e traduziu: "Nem Mesmo os Mortos", de Juan Gómez Bárcena (DBA, tradução de Silvia Massimini Felix). "Solenoide, de Mircea Cartarescu (Mundaréu, tradução de Fernando Klabin). "Trilogia dos Gêmeos", de Ágota Kristóf (Dublinense, tradução de Diego Grando). "O Escutador", de Carlos Marcelo (Impressões de Minas). "A Incrível Zona Norte", de Alberto Mussa (Todavia). "Louças de Família", de Eliane Marques (Autêntica Contemporânea). "Neca", de Amara Moira (Companhia das Letras). "A Crônica Não Mata", de Luís Henrique Pellanda (Arquipélago). "Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas", de Irene Sola (Mundaréu, tradução de Luis Reyes Gil). "O Bom Mal", de Samanta Schweblin (Fósforo, tradução de Livia Deorsola). "As Lembranças do Porvir", de Elena Garro (Arte & Letra, tradução de Iara Tizzot). "Autobiografia do Algodão", de Cristina Rivera Garza (Autêntica Contemporânea, tradução de Silvia Massimini Felix).

