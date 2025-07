O livro é caro? As livrarias irão acabar? George Orwell responde

A editora Lote 42 acaba de publicar "Na Livraria com Orwell", coleção de ensaios sobre livros, literatura e escrita organizada e traduzida por Gisele Eberspächer. São 8 textos (um de 1936, os demais de 1946) nos quais encontramos pontos de contato entre as questões daquele tempo com os perrengues que temos hoje no universo editorial e literário.

Diante das mudanças que ameaçavam pequenas livrarias, Orwell bradava um discurso que soa familiar: "É um comércio humanizado, que não pode passar de um certo limite de vulgaridade. Os conglomerados nunca vão conseguir espremer os vendedores pequenos e independentes como conseguiram com as lojas de comida ou com os leiteiros". É também uma amostra de como devemos ter parcimônia ao usar a palavra "nunca".

Sobre as motivações que levam alguém a escrever um livro, o autor de "1984" foi ácido. "Todos os escritores são vaidosos, egoístas e preguiçosos, e no fundo de suas motivações há um mistério. Escrever um livro é uma luta horrível e exaustiva, como um longo período de doença dolorosa. Ninguém empreenderia tal coisa se não fosse impelido por algum demônio a quem não se pode resistir nem compreender".

Apesar do mofo que existe aqui e ali nos ensaios de Orwell —preconceitos, ataques grosseiros...—, são textos que seguem pertinentes. Sobre escritores e artistas, reclamava da independência minada perante forças econômicas e doses cavalares da indigência intelectual que acometia muitos de seus pares.

Orwell não caía na bobagem de separar arte de política. Sabia que tentar fazê-lo já seria, em si, uma atitude política. Olhava para a própria produção e notava que viver entre guerras —a Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial— trazia sérias consequências para sua literatura. "Fui forçado a me tornar uma espécie de panfletário", escreveu ao refletir sobre como suas "lealdades políticas" interferiram em sua obra.

George Orwell foi bastante claro: "Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e em prol do socialismo democrático". É uma frase para colar em cada interpretação bizarra que pulula a partir de leituras oportunistas de "1984" e "A Revolução dos Bichos".