Bobbie Goods e outros livros para colorir: um lado bom e outro perigoso

Escrevi sobre a nova onda de livros para colorir no começo do ano. A coisa começava a crescer e alguns leitores ponderam: melhor essas páginas cheias de ursinhos em branco do que forradas com picaretagens de coaches. Eles têm razão. Melhor a amortecida e serena do que repleta de bobagens e certezas furadas.

A moda cresceu ainda mais. Enquanto escrevo, na manhã do dia 30, pelo menos 7 títulos para pintar ocupam os 20 primeiros lugares da lista de mais vendidos do Publishnews.

Reflexo das vendas na Bienal do Rio, as quatro primeiras posições estão tomadas por Bobbie Goods (HarperCollins). Juntos, "Do Dia Para Noite", "Dias Frios", "Dias Quentes" e "Isso e Aquilo" venderam quase 55 mil exemplares entre os dias 16 e 22 de junho.