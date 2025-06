Realidade deformada numa literatura fascinante: a obra de Samanta Schweblin

Essas características tão marcantes da literatura de Samanta seguem presentes, talvez até intensificadas, em seu novo trabalho. "O Bom Mal" acaba de sair por aqui pela Fósforo, atual casa da escritora no Brasil, em tradução de Livia Deorsola.

A mulher amarrada às pedras. A trágica ligação entre uma criança e um cavalo desesperançado. As certezas pulverizadas quando a distância se torna grande demais. A complexa relação entre um garoto que não pode falar e seu pai numa das histórias mais sombrias do volume. As meninas que se deparam com uma estranha senhora dentro de uma casa na praia. Um homem "todo-poderoso" que escancara a passividade alheia diante da violência. Sendo brevíssimo e insuficiente, eis traços do que encontramos nos seis contos do volume.

A sensação é que nessas narrativas breves Samanta resgata muito do clima que criou em "Distância de Resgate", novela publicada em 2014, um de seus trabalhos mais enigmáticos. São histórias marcadas pelo ponto de não retorno, aquele instante em que tudo desmorona, que as fissuras se tornam, enfim, fendas ou abismos.

Uma característica admirável da artista, evidente desde que seus primeiros escritos chegaram por aqui —falo de "Pássaros na Boca", depois reunido num só volume junto com "Sete Casas Vazias"— permanece intocável: a fé no leitor. Samanta espera muito de seus leitores, jamais os subestima, conta com eles para criarem suas próprias interpretações a cada história.

Numa entrevista feita por email (publicarei a íntegra em breve na newsletter), Samanta atribui essa crença num bom interlocutor ao que ela mesmo procura como leitora. A autora sabe que a literatura não é feita de livros fechados. É "um evento presencial, que acontece a dois", diz, uma arte que só se concretiza quando o que um escreveu encontra alguém para ler.

"Todos gostamos de entretenimento, mas, como leitora, quero algo que me comova profundamente, que me inclua, que amplie meu campo de pensamento. Quero o abismo de ler os poemas de Anne Carson, os contos de Amy Hempel ou os romances de Vivian Gornick. Quero pensar em algo que não havia pensado antes. Isso tem um impacto real na minha maneira de ver o mundo e até nas decisões que tomo na minha vida", conta.