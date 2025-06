Chute bisonho, passe pra gol e recordações: o dia em que joguei no Pacaembu

Marcelo da Silva Antunes, meia brigador, saiu do banco para a eternidade. Depois de um chuveirinho na área seguido de bate-rebate, foi para ele que ajeitei a bola. O chute foi ótimo, no ângulo, indefensável. Um gol made in zona norte, como bem definiu o artilheiro.

Outro 2 x 2, no final das contas. E mais duas histórias para o acervo de jogos entre essa gente que escreve, lê e vive a literatura.

É um acervo que conta com partidas como a disputada no Estádio Municipal de Paraty durante a Flip de 2014 e os míticos duelos entre escritores do Brasil e da Alemanha. Um vexatório 9 x 1 para eles lá (durante a Feira de Frankfurt de 2013, precedendo o 7 x 1 da Copa) e um brioso 0 x 0 em São Paulo, na revanche.

Eduardo Galeano, uruguaio que soube tratar magistralmente o esporte em seus escritos, dizia-se um mendigo do bom futebol. Era alguém que andava pelos estádios implorando por uma jogada bonita, pelo amor de Deus.

Fosse vivo e pintasse no Pacaembu no último domingo, Galeano sairia de mãos abanando, vazias de grandes lances. Mas não ficaria frustrado, longe disso, ainda mais se tivesse a oportunidade de jogar.

O futebol vai muito além de tabelas, dribles e belos gols. A alma do jogo está em outro lugar, num espaço entre e o campo e a arquibancada, a paixão e a insensatez, o sonho e a glória. Nem que seja a glória de fantasiar ser jogador num dos estádios mais icônicos da história.