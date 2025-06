Asterix e Obelix: saudades do que não vivemos

A lembrança de leitor se mistura com as minhas primeiras memórias. Sempre toquei a vida tendo livros como bons amigos. Não só livros. Seu irmão mais humilde, normalmente esquálido, também foi um bom parceiro quando eu era moleque.

Lia e relia os gibis da Turma da Mônica - enquanto escrevo, sei lá por quê, lampeja a nostalgia de um almanaque do Franjinha cheio de brincadeiras científicas. Um pouco mais velho, passei a cavalgar pelo oeste na companhia de Tex. É do personagem que recordo ao me deparar com um bom filé acompanhado de batatas fritas.

Os gibis da Disney nunca fizeram minha cabeça. Uma revistinha do Tio Patinhas às vezes aparecia surrada no fundo de uma gaveta ou enroscada no trilho da porta do armário. De super-heróis eu até tentei gostar, mas o interesse não passou da terceira edição de alguma série do Homem-Aranha. Não me atraem, nunca me atraíram.

Mas falava de vazios, não de gostos ou desgostos.

É curioso, pois me sinto íntimo de alguns personagens que receberam bem menos atenção do que deveriam - e do que eu gostaria. Esse entrosamento com o repórter aventureiro Tintim é compreensível. A leitura de seus gibis segue como grave lacuna no currículo. Contudo, passeei pelo mundo junto ao cara graças aos desenhos animados que passavam na televisão.

A intimidade nada íntima com Asterix é mais misteriosa.