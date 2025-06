Por que bienais fazem tanto sucesso se não somos um país de leitores?

Em conversas nos bastidores, alguns editores celebram, sim, crescimentos nos últimos anos, especialmente aqueles que investem pesado em livros juvenis e religiosos. Porém, outros tantos, especialmente de editoras menores, contam que anda cada vez mais difícil fechar as contas. A sensação que fica é que o interesse do leitor está cada vez mais concentrado em algumas poucas editoras.

Olhar para uma Bienal e enxergar um retrato de como o brasileiro se relaciona com os livros é acreditar numa miragem. Ver dados macros sem procurar as contradições que escondem é correr o risco de festejar ursinhos para colorir pensando celebrar o interesse por qualquer literatura que pelo menos pare de pé. Nem a Bienal é essa bienal toda para todos os expositores.

Muita gente tem o desejo de fazer do Brasil um país de leitores. É nobre, é legítimo, só não podemos nos enganar. Eventos são ótimos. Possibilitam encontros, rendem bons negócios, levantam discussões, dão ânimo para quem trabalha com isso. Só não devem ser confundidos com a realidade cotidiana, sempre mais complexa, menos esfuziante.

São as ações corriqueiras, perenes, quase sempre distantes de qualquer holofote, que podem ajudar a mudar o cenário da leitura por aqui - a primeira delas: resolver o vergonhoso problema da alfabetização no país. Volto de uma Bienal contente, mas ficaria mesmo empolgado se encontrasse no boteco aqui da esquina, no Tucuruvi, uns e outros discutindo a brilhante construção da passagem do tempo em "Nem Mesmo os Mortos", de Juan Gómez Bárcena, ou compartilhando a expectativa para ler o "O Bom Mal", nova preciosidade da Samanta Schweblin.

Haveria ainda outras caixas para abrir.

Uma: apesar dos problemas e das quedas, temos sim muitos leitores em termos absolutos. Num país de mais de 210 milhões de habitantes, qualquer 10% ou 20% que pratique alguma coisa já representa uma enormidade de gente. E essa gente leitora precisa ser melhor tratada para que jamais deixe a prática de lado.