Tudo é interativo quando usamos o cérebro: notas sobre a Bienal do Livro

*

Há quem reclame do predomínio de livros para jovens na Bienal. A cara do evento é mesmo juvenil, mas essa literatura está longe de ser a única que se encontra por lá.

A diversidade editorial é muito maior em bienais do que em festas mais literárias. É mais fácil encontrar uma Irene Solà ou um papo com Alberto Mussa na Bienal do que, sei lá, Kim Ho-yeon ou uma discussão sobre romantasia numa Flip.

*

Algumas belezas: o balcão de boteco da Record com cervejas rotuladas em alusões a livros. O túnel do tempo da Rocco. A capivaraça e o tatuzão-bola da Planeta. O túnel grafitado com personagens de Ziraldo. A colagem de Mauricio de Sousa acarinhando Bidu.

*