A Feira do Livro: 10 conversas que valem a ida até praça Charles Miller

Gaza está em toda parte

14h15 - Auditório Armando Nogueira

Com Alexandra Lucas Coelho. Mediação de Eduardo Sterzi

Papo com a escritora e jornalista portuguesa que está lançando "Gaza Está em Toda Parte" (Bazar do Tempo), sobre as atrocidades contra os palestinos promovidas por Israel.

Dia 18, quarta

Encontro com Ignácio de Loyola Brandão

15h30 - Palco Petrobras

Com Ignácio de Loyola Brandão

Literatura é uma coisa, conversa no palco é outra. É bom ler Ignácio, autor de romances como "Não Verás País Nenhum" (Global), e também é ótimo ouvi-lo contar histórias com o microfone em mãos.

Na cena do crime

19h - Palco Petrobras

Com Raphael Montes e Edyr Augusto

Edyr é autor de livros excelentes, cheios de violência e linguagem vertiginosa (destaco "Moscow", publicado pela Boitempo). Hoje, Raphael é a maior referência do suspense na literatura nacional, além de ter feito diversos trabalhos para o streaming e a televisão (é autor da novela "Beleza Fatal", por exemplo). Escritores com pontos em comum, mas que têm propostas distintas e dialogam com públicos bem diferentes. É o tipo de encontro que gostaria de ver com mais frequência em eventos literários.

Dia 19, quinta

O primeiro leitor

14h15 - Auditório Armando Nogueira

Com Luiz Schwarcz. Mediação de Paulo Roberto Pires

Luiz, fundador da Companhia das Letras, acaba de publicar "O Primeiro Leitor", livro sobre a sua atuação como editor. Será uma conversa com um dos nomes mais importantes do nosso mercado editorial