Bienal do Livro: Conceição Evaristo, Chimamanda... um destaque em cada dia

Memória e resistência

Dia 19 - 14h - Café Literário

Com Conceição Evaristo, Teresa Cárdenas, Zukiswa Wanner e Yasmin Santos

Claro que Conceição Evaristo é a grande estrela de qualquer lugar onde esteja, mas vale prestar atenção também na cubana Teresa Cárdenas, autora de "Awon Baba" (Pallas, tradução de Josana Silva).

Narrativas negras

Dia 20 - 14h - Café Literário

Com Marcelo D'Salete, Eliana Alves Cruz e Sidney Guzman

Curioso para ver os caminhos dessa conversa com o quadrinista Marcelo D'Salete e a escritora Eliana Alves Cruz, ambos recentes vencedores do Jabuti, comandada pelo editor Sidney Guzman, um dos caras que mais entendem de HQs no país.

Palavra em resistência: literatura, memória e Palestina

Dia 21 - 12h - Café Literário

Com Milton Hatoum, Lina Meruane, Alexandra Lucas Coelho e Laura Di Pietro

Encontro gigantesco entre outro grande nome vivo de nossa literatura, Milton Hatoum, e duas autoras com importantes trabalhos relacionados à Palestina, país que vem sendo ocupado e dizimado por Israel. Lina, chilena, assina "Tornar-se Palestina" (Relicário, tradução de Mariana Sanchez), Alexandra, portuguesa, acaba de lançar "Gaza Está em Toda Parte" (Bazar do Tempo). Laura, a mediadora, é a editora à frente da Tabla, casa especializada em literatura do norte da África e do Oriente Médio.

Dia 22 - 14h - Café Literário

Com Alberto Mussa, Fabiana Cozza, Marcelo Moutinho, Renato Noguera e Henrique Rodrigues

Time de respeito para conversar sobre a memória e de como pensar a cidade e a literatura tendo lembranças individuais e coletivas como matéria-prima.

