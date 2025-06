Monumento ao rancor em um livro extraordinário: a obra de Mircea Cartarescu

Ter um poema achincalhado numa roda de leituras com outros poetas que faz o protagonista de "Solenoide", publicado por aqui pela Mundaréu no final de 2024 com tradução de Fernando Klabin, virar a cara para a literatura. Tenta se afastar da arte, mas jamais consegue. Amargurado, passa a vida remoendo o que poderia ter sido e amaldiçoando o que de fato é.

Professor de romeno, celebra ficar um tempo sem pegar piolhos. Trabalha numa escola onde a biblioteca é um lugar podre a ser evitado. Vive lidando com as provocações de criaturas que batem "em nosso peito", mas que "são numerosas e atacam em vagalhões". Faz questão de tentar pisotear a arte:

"A literatura é uma máquina que produz primeiro felicidade, depois decepção. Após lermos 10 mil livros, não podemos deixar de perguntar: por onde esteve minha vida todo esse tempo?", reflete e nos faz refletir esse sujeito de difícil convivência.

Em "Solenoide", Cartarescu é ainda mais radical ao explorar obsessões apresentadas em "Nostalgia", outra preciosidade publicada no Brasil pela Mundaréu com tradução de Klabin. Ponto central de sua literatura, uma dessas obsessões é a bagunça de camadas que compõem aquilo que entendemos como real.

A todo momento Cartarescu nos lembra que há muitas dimensões além daquelas escancaradas na nossa cara. O que podemos ver e tocar é tão real quanto os sonhos, as alucinações, as ficções, os delírios e as múltiplas formas de se enxergar, interpretar e organizar o mundo, elementos fundamentais —e muitas vezes desprezados— para compor isso que convencionamos chamar de realidade.

Quem se aventura pelas páginas de Cartarescu faz uma pausa para refletir ao trombar com frases como esta: "O mundo unânime, carinhoso e tangível num lado da moedinha, e o mundo secreto, íntimo, fantasmagórico, o mundo onírico da minha mente, no outro. Nenhum é inteiro sem o outro".