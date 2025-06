Contra o 'mal da indiferença cívica', escritores se unem pela Palestina

Movimento é semelhante ao feito por mais de 300 autores de língua francesa. Annie Ernaux e Le Clézio, vencedores do Nobel, estão ao lado de Leïla Slimani, Éric Vuillard e Mohamed Mbougar Sarr (leiam "A Mais Recôndita Memória dos Homens", que saiu pela Fósforo com tradução de Diogo Cardoso!) num artigo em que repudiam o genocídio em Gaza.

Números falam em mais de 54 mil palestinos mortos por Israel em menos de dois anos. Pipocam nas redes os vídeos de puro terror, de desumanidade atroz contra um povo que sequer tem o que comer. Notícias contam histórias de famílias inteiras explodidas, assassinadas, dizimadas. Casas, escolas, hospitais, bibliotecas, centros culturais, praças, teatros, lugares religiosos, bairros, cidades inteiras... Tudo pulverizado.

Sabemos: o que nos chega é apenas uma fração de todo o inferno vivido por quem está na Palestina, violentada desde muito antes de outubro de 2023. Enquanto tem jornalista que deve estar abarrotado de milha de tanto viajar para a Ucrânia, ninguém vai até Gaza. E, se for, as chances de terminar com um tiro na testa ou foguete israelense na cabeça são enormes, como já aconteceu com diversos colegas.

O que temos acesso, no entanto, é mais do que suficiente para que todos os dias sejamos atordoados por uma mistura estranha e às vezes contraditória de tristeza, indignação, revolta, desolação e impotência. Pressões públicas, gritos em redes, denúncia dos descalabros e gestos simbólicos têm a sua importância, como muitos escritores mostram em cartas como as mencionadas ou em outros berros públicos.

Admiro os autores que se posicionam diante do massacre. Profissionais da palavra sabem que chamar o que acontece em Gaza de guerra é de um cinismo ímpar; não há guerra com tamanha disparidade de forças. O que há é carnificina com ares de genocídio e objetivo de limpeza étnica bradado por metade dos políticos de Israel —inclusive seu primeiro-ministro—, país sempre mimado e apoiado pela maior potência bélica do mundo, agora liderada por um maníaco alaranjado.

"O martírio do povo palestino, a matança diuturna de crianças, jovens e adultos pelo Estado ocupante e por seus associados horrorizam o mundo. E todos —exceto as mentes doentias e cultoras da morte— sabem que o que está em jogo é a humanidade e seu bem comum: a liberdade. Pensei, com uma ponta de inveja, que eu gostaria de ter escrito este livro, mas me resignei a ser um leitor e a indicá-lo com entusiasmo a amigos e conhecidos".