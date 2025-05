Flip: Alia Trabucco Zerán e as diversas formas de escrever sobre violência

Coube à escritora, então, partir do que fez María Teresa Alfaro para criar a história de Estela, que em nenhum momento deve ser vista como mera projeção de sua correspondente real. Em "Limpa", as mortes aparecem de maneiras muito diferentes daquelas que encontramos em "As Homicidas".

Formas para a violência

Como dito, a morte factual e as mortes simbólicas —o fim de uma era, de uma fase da vida, de projetos políticos, a morte do futuro?— estão no coração da obra de Alia. "A morte é um tema central da literatura porque é um tema central do humano. Meus três livros abordam a morte por certa perspectiva, que é a da violência".

Romance de estreia de Alia, "A Subtração" foi publicado em 2014 e chegou ao Brasil em 2020 pela Moinhos (outro traduzido por Silvia). Sua versão em inglês foi finalista do The Man Booker International Prize de 2019. Nele, o leitor acompanha a jornada dos jovens Iquela, Felipe e Paloma, filhos de militantes que se engajaram contra a ditadura chilena.

O trio sai de Santiago e ruma para Mendoza, na Argentina, para tentar encontrar o corpo da mãe de Paloma. No livro, nos deparamos com o Chile da redemocratização e com a geração que veio depois da ditadura de Pinochet, mas que segue assombrada pelos sequestros, desaparecimentos, assassinatos e demais horrores praticados pelos militares.

"Limpa" é um relato em primeira pessoa no qual conhecemos desde o início o drama que aparentemente move a história —aos poucos percebemos que é no avolumar de gotas e mais gotas a encharcar a protagonista que está a parte crucial da trama. "As Homicidas" reúne ensaios em que há espaço para imagens, poemas e até para a criação ficcional. E "A Subtração" é um romance fragmentado, com intensa alternância de vozes.